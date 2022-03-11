兩會｜李克強：去年宏觀經濟政策的標竿是按照6%來確定

3月11日10時15分，中國國務院總理李克強在人民大會堂出席記者會並回答中外記者提問。此次記者會採用視訊連線的方式。

美聯社記者提問稱，中國政府採取了一系列措施來降低債務水準以及監管高技術企業。2022年中國政府制定了不少經濟學家認為是頗具雄心的5.5%的增速目標。中國政府2022年是否將更加重視增長？把增長擺在結構性改革以及減少碳排放之前呢？中國政府將如何平衡這些不同的發展目標呢？

對此，李克強表示，2021年中國經濟總量已經達到110多萬億人民幣，繼續增長可以說是在高基數上的增長。從世界範圍來看，這麼大的經濟體要保持中高速增長，本身就是很大的難題。

李克強說：「我還記得，去年就是在這個記者會上，有記者問我，說你們定6%以上，6%這個目標是不是低了？我們不是沒有感到，因為上一年基數低，去年完全有可能實現8%乃至於更高的增長，但是我們還是確定增長6%以上，『以上』是開了口子，樂見其成。但是我們宏觀經濟政策的標竿是按照6%來確定的，也就是說財政、貨幣、就業等政策都要圍繞著這個標杆進行，這就使得我們降低了赤字率，宏觀槓桿率穩中有降，這也為今年應對新的挑戰預留了政策空間。」

李克強最後表示，回想2020年，我們在那麼嚴峻的形勢下，沒有搞「大水漫灌」超發貨幣，2021年乃至到2022年2月份，在世界許多國家通脹高居不下的情況下，我們的居民消費價格，也就是CPI漲幅不到1%，這不能不說和我們實施的合理宏觀政策有關。