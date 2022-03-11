星展捐700萬抗疫　向受疫情影響行業信用卡客戶豁免逾期手續費

本港爆發第五波疫情， 星展銀行（香港）宣布，捐出700萬元作抗疫基金，並推出一對一配對捐贈計劃，鼓勵大眾共襄善舉，當中包括星展香港的客戶和員工，捐贈至樂餉社（Feeding Hong Kong）及膳心連（Foodlink Foundation），為遭受疫情重創的社區提供適切支援。

捐贈10萬張湯劵予醫管局員工

星展香港將所籌得的捐款，進行一對一配對，以安排派發更多食品包予受當前疫情影響的弱勢社群，同時派發超過2萬盒的抗原快速檢測試劑；亦會捐贈10萬張湯劵予醫院管理局所有員工，包括前線醫護人員及支援人員。

針對個人客戶方面，星展表示，即日起至起直至另行通知，向從事受疫情影響行業的DBS信用卡客戶提供豁免逾期手續費；即日起至2022年3月27日，以DBS信用卡繳付稅項或保險費用，或於超級市場或百貨商戶類別簽賬並成功申請Flexi Shopping 「先簽賬後分期」6個月免息分期計劃，可獲手續費全額回贈。

向全新中小企客戶豁免多項服務費用

中小企方面，星展支持香港金融管理局的「預先批核還息不還本」計劃外，亦會與合作夥伴Chubb安達保險提供2019冠狀病毒病額外僱員賠償保險保障，包括因工作關係確診的額外賠償及在家工作延伸保障。

即日至6月30日，成功遞交「網上企業開戶」申請的全新中小企客戶可享多項服務費用豁免，包括逾10萬元手續費豁免，如電滙、轉數快、自動支薪服務等；豁免首3個月最低戶口結餘服務月費；及5萬元中小企融資擔保計劃擔保費之現金回贈等。