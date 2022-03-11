中美據悉就審計監管合作磋商較為順利　有望儘快達成共識

據中國媒體財聯社報道，接近監管部門人士表示，中美雙方監管機構就審計監管合作的對話和磋商進展比較順利，雙方都展示了願意解決問題的誠意，有望儘快達成共識。

3月8日，美國證券交易委員會（SEC）將5家中國公司列入《外國公司問責法》（HFCAA）的暫定清單，包括百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、盛美半導體、和黃醫藥。

受此消息影響，昨日美股中概股集體重挫。納斯達克金龍中國指數一度下挫逾10%。今日港股恒生科技指數盤中跌逾8%，午後跌幅有所收窄。

3月11日凌晨，中國證監會在官方微信公眾號上回應美國證監會依據《外國公司問責法》認定5家在美上市企業為有退市風險的「相關發行人」。

中國證監會表示：「這是美國監管部門執行《外國公司問責法》及相關實施細則的一個正常步驟。我們尊重境外監管機構為提高上市公司財務訊息質量加強對相關會計師事務所的監管，但堅決反對一些勢力將證券監管政治化的錯誤做法。我們始終堅持開放合作精神，願意通過監管合作解決美方監管部門對相關事務所開展檢查和調查問題，這也符合國際通行的做法。」

中國證監會進一步表示：「近一段時間，中國證監會和財政部持續與美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）開展溝通對話，並取得積極進展。我們相信，雙方通過共同努力一定能夠儘快作出符合兩國法律規定和監管要求的合作安排，共同保護全球投資者合法權益，促進兩國市場健康穩定發展。」