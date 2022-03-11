中概股洗倉恒指周挫逾千三點　專家指有間績佳藍籌股「跌過龍」

中概股清倉潮拖累中港股市先急挫，不過隨即先後「V型反彈」。中國兩會周五閉幕，內地上證指數一度挫逾2%後，在3200點大關附近有強大支持，最終扭跌轉升0.4%收市，連帶恒指亦跟隨轉好，較低位反彈近500點，穩守二萬點大關力保不失。



展望美聯儲議息在即(將於本月15至16日舉行)，專家料港股波動性勢將擴大，不過有藍籌績優股已經「跌過龍」，可趁機儲貨。



港股跟隨A股「V型反彈」近500點

中港股市在周五上演「V型反彈」。開市早段中港股市皆受到隔晚中概股遭「洗倉」所拖累，美國證交會（SEC）依照「外國公司問責法案」（HFCAA），判定有五家中概股違反該法並納入預定退市名單，港股跌幅較明顯，恒指最多曾急挫800點，跌至20079點。

不過，午後事件發展出人意表，內地傳媒引述接近監管人士指，中美雙方監管機構就審計監管合作磋商較為順利，雙方都展示了願意解決問題的誠意，有望儘快達成共識，令大市氣氛明顯改善，加上市場料兩會期間內地有資金「維穩」，A股率先反彈，上證指數重上3300點，連帶港股亦跌幅收窄，最終收市跌幅縮減一半至不足400點，收報20553點。

安里控股主席兼行政總裁黃偉康認為，中美兩國仍然就審計準則的分歧展開談判中，相信中概股並非完全冇轉機。（訪者提供）

恒生科指再挫10%未見底 高位回落60%

總結全周，恒指累計挫1351點，跌幅6.2%，是連續第四周下挫，當中京東(9618)業績盈轉虧後股價受壓，一周挫19.5%，位列藍籌跌幅榜三甲。恒生科指更是持續破底，全周跌幅高達一成，收市報4246點。較一年前高位11000點水平，回落幅度高達60%。

黃偉康：資金有「維穩」意味 恒指二萬點料有支持

安里控股主席兼行政總裁黃偉康接受訪問時指出，新一輪中概股在美國退市的風險，是涉及在俄烏戰局下，美方希望中國會配合對俄羅斯的制裁行動。認為現時中美兩國仍然就審計準則的分歧展開談判中，相信並非完全冇轉機。

另一方面，相信內地近日有資金「維穩」，在股市急挫時出手托市，認為恒指在二萬點大關，仍有明顯支持。建議留意一些和中概股退市關係不大的藍籌股，例如友邦，業績表現良好，而且亞洲區業務有增長勢頭，認為股價近期跟隨大市急挫，現時低於80元水平可趁低吸納。

大跌市下，有藍籌企業宣布低價回購股份，當中出手較為「闊綽」的可說是友邦。（資料圖片）

友邦拋780億回購計劃 專家指80蚊以下可吸

大跌市下，有藍籌企業宣布低價回購股份，當中出手較為「闊綽」的可說是友邦。集團最新宣布大規模股份回購計劃，斥資100億美元（折合約780億港元），在未來3年進行回購。

對於首次斥巨資回購股份，集團首席財務總監（Garth Jones）指，上市至今錄資本盈餘，決定回購是由於集團未來的資本需要因本港新監管制度生效而變得更為清晰。集團首席執行官兼總裁李源祥表示，集團資本管理框架的首要任務是確保資產負債表足夠強勁以應付受壓情況，其次是投資在可獲利的新業務增長。

港交所在周五跌市中力保不失，相信是反映市場在衡量中概股在美國的退市風險，估計企業未來回港股上市機會較高。（資料圖片）

同時，最新公布全年業績，按固定滙率基準計算，友邦去年新業務價值按年升18%至33.66億美元，年化新保費增加6%至56.47億美元，新業務價值利潤率升6.3個百分點至59.3%。友邦建議派末期息為每股108仙，全年股息總額增加8%至146仙。

港交所逆市回穩

另一方面，重磅藍籌股中，在周五跌市中力保不失的尚有港交所，收市彈逾2%收報346.6元。相信是反映市場在衡量中概股在美國的退市風險，估計企業未來回港股上市機會較高，支持港交所股價逆市回穩。