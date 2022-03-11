中概股退市風暴　美國通脹7.9%加劇環球滯脹風險｜巨子一周點評

本周環球股市跌多升少，港股挫至逾五年低。受累俄烏戰局持續十多天以來，油價、天然氣價等商品價格陷入失控式抽升，當中美國最新通脹升至7.9%，再刷40多年新高，加劇環球通脹恐惡化成滯脹風險。



中美兩國就中概股審計準則經過超過一年討論仍未有共識，美國證交會（SEC）依照「外國公司問責法案」（HFCAA），判定有五家中概股違反該法並納入預定退市名單，觸發中概股洗倉潮。



中概股表現

1、利益分配和政治分歧難以調和 中概股處境尷尬｜巨子點評

日益壯大的中國讓美國和其盟友之間的離心力越來越大，美國會持續地對中國收窄自己的金融和商品市場，與之脱鈎，搞自己的小圈子。中國需要加速資本市場制度建設，為中概股回歸提供支持。（閱讀更多）

2、京東財報由盈轉虧引發股價大跌 短期恐難重新盈利｜企業熱評

第四季度通常是電商的旺季，但是京東在該季淨虧損52億元，相較於去年同期大變臉，也是導致京東美股股價大跌的一大因素。（閱讀更多）

3、兩因素導致騰訊跌破400港元 馬化騰:引導技術資金流向實體經濟

如果說機構資金避險與中概股財報不佳還只是短期的風險，那麼中長期來看，網路平台經濟轉型導致的估值不確定性，才是更大的風險所在。（閱讀更多）

宏觀解讀

1、美國2月通脹繼續走高 美聯儲或將提高加息力度｜巨子點評

鮑威爾在聽證會上明確表示，3月加息25個基點的判斷並沒有考慮進去俄烏衝突帶來的變量。鮑威爾承認，俄烏衝突是「改變遊戲規則的事件」，可能產生不可預測的後果。因此，美聯儲必須預留政策空間（閱讀更多）

2、油價每桶回落30美元 大宗商品牛市是否就此終結｜巨子點評

只要主要產油國擴產，消費國釋放原油儲備，很容易就能將居高不下的油價打下來，但目前這麼做的理由顯然還不夠充分。（閱讀更多）

3、被SWIFT切斷服務之後 俄羅斯把目光投向人民幣｜巨子點評

中俄之間已經增加了人民幣結算比例，其他與俄貿易的國家也有意接受人民幣結算。據俄羅斯央行和海關署統計，人民幣在中俄雙邊貿易結算中佔比已經超過17%，（閱讀更多）

4、「衰退指標」美債利差即將倒掛 最受傷的竟是A股｜巨子股評

CPI走弱反映內需疲弱、穩增長政策尚未見效；同時外部大宗商品價格上漲造成PPI按月漲幅擴大，企業經營壓力有增無減，這或許是A股三大股指暴跌原因。（閱讀更多）