滴滴美股盤前跌逾兩成　外電稱已停止籌備香港上市工作｜中概股

外電報道，滴滴（DIDI.US）已暫停籌備香港上市，中國網信辦通知滴滴高層，指其保障安全和預防訊息泄露的整改建議還達不到要求。滴滴美股盤前跌超20％

據彭博引述知情人士透露，滴滴暫停其在香港上市的準備工作。2021年從應用商店下架的應用程式，將繼續保持暫停狀態。

知情人士表示，目前，滴滴及其保薦機構已經停止原定於2022年夏天左右推出的香港上市工作。他們表示，除了處理CAC審查外，滴滴還在努力按照上市招股說明書的要求敲定第四季度的業績。

此前滴滴曾進行了規模44億美元的美國首次公開募股（IPO），但滴滴在上市僅2天后，就遭遇「網絡安全審查」，停止新用户註冊。又過了兩天，7月4日，「網信中國」微信公眾號發布消息稱，根據舉報，經檢測核實，「滴滴出行」App存在嚴重違法違規收集使用個人訊息問題。按照相關規定，通知應用商店下架「滴滴出行」App，要求滴滴認真整改。

去年12月，滴滴宣佈經認真研究，公司即日起啟動在紐交所退市的工作，並啟動在香港上市的準備工作。

今年2月，滴滴還被爆出裁員，據媒體報道，在本次裁員中，滴滴的裁員範圍幾乎覆蓋了全公司，總體裁員比例20%。消息人士稱，除自動駕駛、以及國際出行業務板塊外，其他部門均會裁員。