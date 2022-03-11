美股｜道指反覆最多升341點　科技股偏弱　中概股再捱沽

俄烏戰火持續逾兩周，歐、美為首的對俄經濟制裁行動升級，美國總統拜登擬宣布結束與俄正常貿易關係；俄羅斯則傳出，擬將外資國有化，以反制歐美。不過俄羅斯總統普京表示，烏克蘭之間的談判取得了積極進展，美股三大指數高開，道指曾升341點。



[02：45] 道指回升

道指表現反覆，中段再回升101點或0.3%，報33275點；標指跌5點或0.14%，報4253點；納指跌114點或0.87％，報13015點。

[01：35] 道指倒跌

美股繼續下挫。道指跌2點或0.01%，報33171點；標指跌22點或0.53%，報4237點；納指跌175點或1.34％，報12954點。

中概股連續第二日受壓。阿里巴巴跌5.58%，京東跌6.74%，滴滴跌39.94%。

[23：00] 道指升幅收窄 納指轉跌

美股升幅收窄，道指升140點，或0.4%，標普升3點，升幅為0.11%；納指轉跌0.22％，此前一度升逾0.7%。

[22：40] 港股夜期低水127

美股三大指數繼續上揚，道指升312點或0.9％，最新報33486點；納指升55點，報13185點；標普升0.5％，報4280點。

港股夜期表現平平，報20427點，跌68點，低水127。

[22：30] 美股三大指數高開

美股三大指數高開。道指升0.51%；標普500指數漲0.56%；納指漲0.76％

中概股反彈，京東升逾2%，拼多多升3%，蔚來升近2%；另外，受去年四季度業績不及預期拖累，Rivian跌超6%。

[22：00] 普京稱談判取得積極進展

俄烏戰事在3月11日踏入第16日，兩國仍未就火達成協議。不過俄羅斯總統普京表示，與烏克蘭之間的談判取得了積極進展。消息傳出後，道瓊斯工業平均指數期貨上升310點或 1%；標準普爾 500 指數期貨上升1.1%；納指期貨上漲 1.3%。