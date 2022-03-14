中概股風暴未完滴滴股價近腰斬　聚焦俄烏元首視頻會談｜巨子早評

恒指上周累計急挫超過1300點，不過今日仍料低開下試二萬關，因外圍股市及中概股上周五持續下跌，特別是傳出暫停籌備香港上市的滴滴美股急挫逾40%，拖累其他中概股齊瀉，包括理想汽車及電商股拼多多跌幅超10%。不過，地緣政治方面俄烏兩國談判似有突破，俄烏第四輪談判有望在今日(14日)召開，俄總統普京及烏克蘭總統澤連斯基都擬進行視頻會面，市場期望能有停火共識。



傳出暫停籌備香港上市的滴滴美股急挫逾40%，拖累其他中概股齊瀉。（美聯社）

遭點名納退市名單中概股遭瀉

美股市場方面未見好轉，三大指數上周五全線續跌，跌幅最大的納指下挫逾2%報12843點，道指及標普500指數跌0.7%及1.3%。中概股亦連插兩日，反映雖然有媒體消息指中美雙方監管機構就審計監管合作磋商較為順利，雙方都展示了願意解決問題的誠意，有望儘快達成共識，不過消息仍然未能扭轉美股投資者對中概股的戒心。特別是市場仍放大滴滴傳出暫停籌備香港上市的消息，觸發股價急挫逾40%，另外5間遭點名納入急挫逾40%，預定名單的中概股仍瀉，當中百勝中國挫15%。

不過，另一個困擾市場多時的地緣政治問題，憧憬有突破。俄烏兩國領導人擬舉行視頻會面。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄烏第四輪會談將於今日以視頻方式舉行。烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克13日在社交媒體表示，俄烏雙方通過視頻會議的方式進行了不間斷的溝通，工作小組持續關注了大量的問題。14日雙方將舉行會議對初步成果進行總結。

俄烏第四輪會談將於今日以視頻方式舉行，俄總統普京及烏克蘭總統澤連斯基有機會面談。（AP）

官媒稱人行進一步降準降息或已提上日程

市場弱勢，中國官方媒體《中國證券報》援引專家的話指出，當下穩增長的要求十分確定，寬信用尚處於推進階段，仍需貨幣政策護航，人民銀行進一步降準降息或已提上日程。中國社會科學院學部委員余永定指出，中國已明確穩增長為宏觀政策大方向，未來貨幣政策的走向自然趨於進一步寬鬆。他說：「人民銀行目前已經沿這一方向採取了一些措施，相信今後還會出台更多舉措。未來人民銀行政策利率、市場基準利率和市場利率都會進一步下降。」

三大中資電訊股陸續發業績，打頭陣的是中聯通（0762），去年全年純利上升15%（資料圖片）

聯通盈利升15%派息增 中電信盈喜

大市仍處弱勢，市場焦點宜放在防守性較高的電訊股板塊之上，三大中資電訊股陸續發業績，打頭陣的是中聯通（0762），去年全年純利143.68億元人民幣（下同），按年上升15.01%，每股盈利47分，派末期股息9.6分，連同已派發的中期股息12分，全年股息合計21.6分，按年增加31.7%。

另外，同業中電信(0728)發盈喜，料2021年度經營收入按年增長10%至12%，公司股東應佔利潤按年增長23%至25%。截至去年底，集團移動用戶達3.72億戶，5G套餐用戶滲透率突破50%，有線寬帶用戶近1.70億戶。