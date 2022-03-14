港股創六年新低　專家判斷恒指未見底　科技股「便宜莫貪」！

港股近來令人大失所望，屢跌不止，今日再瀉逾千點，收報19531點，挫1022點或4.97%；科指收報3778點，挫468點或11.03%。大市成交額升至2231億元。

今日收市計，恒指不僅創下今年新低，亦見逾六年低，而科指更創面世以來新低。科技股續遭洗倉，美團（3690）、京東（9618）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）及小米（1810）分別瀉16.1%、14.7%、11.2%、8.9%、8.78%。

洪灝：短期接飛刀屬冒進輕率

交銀國際研究部主管洪灝表示，港股的拋售潮是史上最猛烈之一，無論是機構投資者或個人投資者，都正在無選擇地拋售，瀰漫市場的悲觀情緒仍有待消化，技術性反彈稍縱即逝。「儘管淨買入現階段已在歷史低點持續數月，但這種情況往往領先恒指最終觸底的時刻約3個月以上。」

洪灝稱，即使恒指已破底，但在短期內接飛刀仍屬冒進輕率之舉，惟長期投資者肯定已開始看到港股的長期價值。

不過，他指出，港匯遠期點數收窄，與港股市旺時走勢相符，認為市場對未來港股信心未有減弱，歷史上，港滙遠期點數與恒指的回報率密切相關，目前恒指一蹶不振，但人們對香港未來信心似未減弱。

洪灝表示，港股的拋售潮是史上最猛烈之一，短期接飛刀屬冒進輕率。（資料圖片）

港股難言見底 恐下試萬六點

港股今日失守二萬點，是否「撈底」機會？光大證券國際財富管理策略師溫傑表示，現時有美國加息、中國強監管、俄烏戰爭、疫情嚴峻等因素，絕非入市時機，短期恒指走勢不明朗，難以預測何時見底，「我數一下都有5、6個不利因素，好難預測」。

艾德證券期貨董事陳政深同樣認為尚未見底，恒指恐下試18000點，甚至2011年低位16000點。他提到，短期看，內地經濟令人憂慮，個別城市需要「封城」停擺，而俄烏戰事近日亦將中國拉往國際舞台，需要表態歸邊，不確定性增加下，資金規避風險。長遠而言，內地實體經濟不容樂觀，隨著供應出現斷層，影響出貨，甚至令消費放緩，對經濟或帶來負面作用。

科技股估值雖低 惟缺增長動力

雖然阿里巴巴、騰訊等科技股PE（市盈率）跌至較低水平，溫傑亦不建議投資者購買，他認為短線博反彈的投資者可現階段止蝕離場，而長線投資者，可以繼續持有，「畢竟現價較低，但預料要坐一年半載，才能返家鄉」。

陳政深則強調，目前並非撈底時機，始終壞消息尚未盡出，市場仍有不少人有意撈底，加上科技股看似估值便宜，但實際缺乏增長動力。

短線而言，他認為個別公司可博反彈，例如騰訊，9日RSI已跌至9，相當超賣。然而，陳政深相信尚未作長線部署的時候，因為科技股有可能一蹶不振。隨著受監管影響，企業主體有可能被「拆骨」，盈利模式出現轉變，「變到內銀咁得單位數增長！」。

光大證券國際財富管理策略師溫傑表示，不妨考慮內銀股、電訊股等高息股。（資料圖片）

逆市可吼高息股

溫傑建議，投資者不妨考慮內銀股、電訊股等高息股，尤其看好中移動（0941），可待46元至48元買入，上望至52元，又或者涵蓋高息股的基金，例如GX恒生高股息率ETF（3110）。

縱使港股單日急瀉千點，但銀行股逆市抽高。陳政深相信國際金融股可看高一線，儘管部分銀行營運質素依然參差，但受惠市場情緒及息差預期擴大，滙控（0005）、渣打（2888）料可造好。至於其他銀行股或因內地息差收窄，以及資產質素欠佳，或有一定壓力。