熱門中概股再遭血洗　金山雲暴瀉近48%　阿里京東再跌一成

周一美股漲跌不一，截至收盤，道指上漲1.05點，報32945.24點；納指跌262.59點，跌幅為2.04%，報12581.22點；標普500指數跌31.20點，跌幅為0.74%，報4173.11點。

熱門中概股再遭重挫，上周大跌18%的納斯達克金龍中國指數早盤最高下挫13%，最終收跌11.73%。美國市場最大的中國科技股ETF KraneShares中證中國網路基金抹去2013年上市以來的所有漲幅，重挫逾11%。

熱門中概股連遭暴擊，等效「中概指數」的KWEB大跌11.63%，刷新歷史單日跌幅紀錄（注：KWEB上次跌幅超過10%的日期是2020年3月16日，當時下跌的最大推手是疫情）。

金山雲重挫近48%，盤中多次觸發熔斷；知乎跌近28%，愛奇藝跌逾24%，理想汽車、拼多多跌超20%，小鵬汽車跌超13%，蔚來跌超12%，阿里巴巴、京東、嗶哩嗶哩、貝殼跌逾10%。

市場普遍認為，當地時間3月10日，美國證券交易委員會(SEC)將5家中概公司放進了「初步下市名單」，是本輪下跌的最大推手。（注：等效「中概指數」的KWEB在3月10日以來漲跌幅分別為：-9.75%、-9.98%、-11.71%）

其他中概股方面，達達跌近27%，叮咚買菜、歡聚跌超21%，掌門教育跌超20%，網易有道、霧芯科技、水滴跌超18%，新東方跌超15%，每日優鮮跌15%，好未來跌超12%，塗鴉智能、鬥魚跌超10%，趣頭條、網易、騰訊音樂、高途跌超9%，百度跌超8%，虎牙跌超7%，滴滴、搜狐、微博跌超6%，百勝中國跌超2%。

分析方面，易方達中證海外中國網路50ETF聯接(QDII)的基金管理人表示，極端情況下(如美股ADR被迫退市)，基金可通過將所持有的美股ADR轉換為其在香港二次上市的股票等手段，以規避美股ADR退市風險。部分投資人認為，沒有中概股還可以投資A股和美股，中概公司不在美股市場上市還可以去香港市場上市。

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