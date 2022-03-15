俄烏會談預期好轉　油價一度跌破100美元關

周一布油尾盤大跌5.83%，報收106.1美元/桶，創自3月2日以來最低收盤水平。俄烏談判代表相繼表態，釋放樂觀信號，烏克蘭和俄羅斯似乎在展開更加實質性的會談，油價反應出一種看跌情緒。

紐約商品交易所4月交割的西德克薩斯中質原油（WTI）下跌6.32美元，跌幅為5.8%，收於每桶103.01美元，盤中曾低下跌至99.76美元。

綜合媒體報道，周一俄烏代表團通過視頻舉行了第四輪會談。烏克蘭談判代表Mykhailo Podolyak表示，俄羅斯和烏克蘭官員之間新一輪的談判側重於潛在的停火，其中涉及立即撤軍以及安全保障等問題。CIBC Private Wealth Management的高級能源交易員Rebecca Babin稱，兩國之間的談判正在推動石油價格在短期內走低，因為市場對情緒的敏感程度遠高於實際的供需情況。

據《央視新聞》報道稱，烏克蘭總統辦公室顧問阿列斯托維奇表示，烏克蘭與俄羅斯雙方最快有望在一至兩周內簽署和平協議，最遲將在5月簽署和平協議。對烏方而言，俄羅斯方面有關領土的要求是不可接受的，烏方已準備好就其餘問題繼續進行談判。截至目前，俄羅斯方面暫無回應。

能源研究機構Rystad Energy的分析師Kaushal Ramesh說：「油價正反映出一種看跌情緒，來自於俄烏最新一輪談判取得積極進展的預期。」

據兩位匿名印度官員向媒體透露，印度正在考慮接受俄羅斯提出、以折扣價格購買後者原油和其他大宗商品的提議，並將設立一種機制用印度盧比和俄羅斯盧布進行支付，這將繞開西方制裁。

另有消息人士稱，印度最大煉油商印度石油公司（IOC）從全球最大私有石油貿易商維多集團（Vitol）處購買了5月交割的300萬桶俄羅斯烏拉爾原油，是2月24日俄烏衝突爆發以來首次購買該等級的原油，大概相對於同期限的布倫特原油每桶折價了20美元至25美元。

印度表示，可能會從國家庫存中釋放更多石油。一位高級部長表示，英國首相約翰遜正試圖說服沙特提高石油產量，國際能源署(IEA)署長比羅爾敦促產油國增產。

The Price Futures Group高級市場分析師Phil Flynn表示，關於美國將允許委內瑞拉以石油抵償債務、以獲得更多石油的報道，使油價繼續受到抑制。

Flynn認為，拜登政府迫切希望與委內瑞拉達成解除石油制裁的協議，因為美國國內的柴油燃料供應處於歷史低位。