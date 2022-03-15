美十年債息衝2.1厘　中概股未止瀉　恒指尋底格難扭轉｜港股早評

港股六年來首次跌穿二萬點大關，然而困擾市場的俄烏局勢未有任何改善，新一輪談判在今日會繼續，同時中美高官在羅馬閉門長談6小時，就俄烏問題激烈交鋒，中概股續急挫，美國金融市場現「股債雙殺」，美債遭沽售，十年期國債息率直衝2.1厘，接近2019年7月以來的最高水平，美股納指急挫2%，恒指今日亦料尋底格局難扭轉。



俄烏戰爭踏入第三周，兩國在周一進行了新一輪談判後，未有進展，會面今日繼續。同時，中美兩國高級官員在俄羅斯入侵烏克蘭以來舉行的首次面對面會晤中，就這場戰爭進行了「實質討論」，不過白宮沒有透露具體結果或任何共識，聲明僅指中美強調了保持溝通渠道順暢的重要性。

中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪強調，中方堅決反對任何散布不實信息、歪曲抹黑中方立場的言行。他重申，中方致力於勸和促談，國際社會應共同支持俄烏和談，儘快取得實質性成果，推動局勢儘快降溫。

中美博奕下，中概股市場持續受壓，電商股阿里巴巴、蔚來汽車及攜程跌幅超過10%；拼多多及理想汽車更瀉20%。（資料圖片）

拼多多、理想汽車瀉20%

在中美博奕下，中概股市場持續受壓，金龍中國指數挫12%，創2013年7月以來最低。個股方面，電商股阿里巴巴、蔚來汽車及攜程跌幅超過10%；至於拼多多及理想汽車更瀉20%。

美股債雙殺 債息破2厘納指挫2%

同時，市場憂慮本周美國加息機會高，為現時的跌市增添沽壓，美國出現「股債雙殺」，美債遭沽售，十年期國債息率直衝2.1厘，接近2019年7月以來的最高水平，30年期國債收益率上漲9個基點，升至2.45%。債息抽升，首當其衝打撃高估值股份，美股納指續成三大指數跌幅最大，急挫2%。標普500指數收跌31點，跌幅0.75%，道指僅微升1點收市。

贛鋒鋰業首兩個月盈利增3倍

大市動盪，投資者不宜胡亂入市「接飛刀」，宜留心企業業績發布，挑選逆市下盈利具增長能力的股份。在俄烏局勢下，本來已經處高位的鋰價進一步急升，贛鋒鋰業(01772) 發業績快報，按中國會計準則，營業收入111.62億人民幣(下同)，按年增加102.1%；營業利潤56.82億元，增加400.7%。錄得純利51.75億元，增長405%，每股收益3.66元。同時，公司預告今年首兩月淨利增長3倍。