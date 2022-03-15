著名工業家蔣震離世　享年100歲　有「注塑機大王」美譽

震雄集團（0057）宣布集團創辦人兼榮譽主席蔣震在剛過去的周日（13日）在家人陪伴下主懷安息，享壽100歲。

蔣震為著名工業家，於1958 年創立「震雄機器廠」，有「注塑機大王」美譽，旗下震雄集團為本港上市公司，現市值約12.8億元。

蔣震有六女一子，他於2018年正式退休，當時交棒予排名第六的女兒蔣麗苑及第七的兒子蔣志堅，由蔣麗苑接任主席，蔣志堅出任副主席。蔣震二女蔣麗芸則活躍政壇，曾任立法會議員，獲喻為「立法會元秋」。

1958年創立「震雄機器廠」

該集團於公司網頁公布有關消息，指出蔣震博士出生於山東菏澤，父母早亡，家境貧困。然而蔣博士一生勤奮好學，與機械和工業有著不解之緣，於 1958 年創立「震雄機器廠」，並在 1966 年推出首部香港設計及製造的十安士螺絲直射注塑機，令業界矚目，從此被冠上「注塑機大王」美譽。

官網又指，在蔣博士的帶領下，震雄集團逐步發展，於 1991 年在香港聯合交易所上市，奠定其全球注塑機生產商領導者的地位。

蔣震博士作為香港工業界的翹楚，一直心系祖國成為改革開放後首批進駐內地的工業家早於 1986 年已在廣東省順德市組成合資企業，服務祖國。蔣博士在工業上的成就在華人工業領域樹立了一個前無古人的典範。

震雄集團現報2.03元，跌2.87%，成交額24.68萬元。