中國1至2月份全國房地產開發投資增長3.7%

3月15日，據中國國家統計局數據，1-2月份，全國房地產開發投資14,499億元人民幣，按年增長3.7%；其中，住宅投資10,769億元，增長3.7%。

1-2月份，房地產開發企業房屋施工面積784,459萬平方米，按年增長1.8%，其中，住宅施工面積553,514萬平方米，增長2.0%；房屋新開工面積14967萬平方米，下降12.2%，其中，住宅新開工面積10,836萬平方米，下降14.9%；房屋竣工面積12,200萬平方米，下降9.8%，其中，住宅竣工面積8,915萬平方米，下降9.6%。

1-2月份，商品房銷售面積15,703萬平方米，按年下降9.6%，其中，住宅銷售面積下降13.8%；商品房銷售額15,459億元，下降19.3%，其中，住宅銷售額下降22.1%。

2月末，商品房待售面積57,026萬平方米，比2021年末增加6,003萬平方米。其中，住宅待售面積增加5,552萬平方米。

1-2月份，房地產開發企業到位資金25,143億元，按年下降17.7%。其中，國內貸款4,105億元，按年下降21.1%；利用外資7億元，下降27.4%；自籌資金7,757億元，下降6.2%；定金及預收款8,027億元，下降27.0%；個人按揭貸款4,124億元，下降16.9%。

2月份，房地產開發景氣指數（簡稱「國房景氣指數」）為96.93。