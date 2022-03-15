創辦人蔣震離世　震雄半日升逾11%　老牌工業股獲David Webb青睞

本地老牌工業股震雄集團﹙0057﹚，其創辦人兼榮譽主席蔣震在剛過去的周日﹙13日﹚在家人陪伴下離世，享壽100歲。

著名工業家蔣震於1958年成立震雄，至今有逾60年歷史，集團在1991在港交所上市，主要業務為生產注塑機，蔣震於1966年推出首部香港設計及製造的十安士螺絲直射注塑機，從此獲冠上「注塑機大王」美譽。

2019年立法會議員蔣麗芸透過助理指，「父親不同意集團私有化」。（蔣麗芸fb）

90年代初已捐出股份作慈善基金

生意愈做愈大，更難得的是，蔣震在1990年全數捐出集團股份，成立蔣震工業慈善基金，以助培養工業技術和管理專家，現時基金持股約63.38%。

雖然如此，集團亦非「平靜」。2019年一度爆出計劃私有化傳聞，亦被指打算轉型進軍地產。當時多間本地傳媒引述消息人士報道，蔣震六女、震雄總裁及主席蔣麗苑提出研究將公司私有化，但引起家族成員爭拗，認為此舉與蔣震創立震雄並將之上市的原意不符。

可是蔣震次女、立法會議員蔣麗芸坦言反對私有化，指出父親蔣震訂立的宗旨是發展工業科技，而非地產；當初集團上市目的，就是增加公司運作透明度，讓公眾可監管。蔣震其後發公告，澄清無計劃考慮任何私有化方案，亦概無任何有關方案提呈予董事會。

David Webb心儀折讓股，震雄為其持股之一。（資料圖片）

公司現金及資產吸引

截至去年9月30日止半年，震雄收入15.57億元，利潤按年升68%，達1.23億元。翻查年報，震雄股東資產淨值達到30.8億元，當中包括5.63億元物業、廠房及設備、3.36億元投資物業及8.17億元現金。

除了蔣震工業慈善基金，個人投資者David Webb及施羅德投資管理（香港）也是震雄主要股東，分別持股6.01%及5.93%。截至今日中午收市，該股現升11.5%，報2.33元，較開市初段跌近3%上演「單日轉向」，最新市值為14.5億元。