港燈今年淨電費每度電增加8.9仙　去年純利增長7.36%

港燈（2638）公布截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利29.33億元，按年上升7.36%，每股盈利33.19仙。每股份合訂單位末期分派16.09仙，連同中期分派15.94仙，全年分派32.03仙。

期內，收入113.44億元，按年增長9.19%。港燈表示，年內，港燈順利達至一項關鍵策略的里程碑，為一台新燃氣聯合循環發電機組L11成功併網，該機組預期於今年5月投入商業運作。

年內，港燈繼續以天然氣取代燃煤作為主要發電燃料，以減低排放。相較2005年基準年，碳排放量減少約26%。2021年，集團約50%供應的電力來自燃氣發電，未來數年亦會逐步增加這個比例。

今年淨電費每度電增加8.9仙

港燈表示，隨着冠狀病毒病疫情在年內漸趨緩和，香港經濟逐漸走出困境，商業客戶用電量上升，帶動售電量增加2.2%。來年，港燈將致力按計劃完成2019至2023年度發展計劃下的所有項目，在2023年前進一步提升燃氣發電比例。

港燈已宣佈 2022 年基本電費維持不變，並提供每度電1港仙的特別回扣，然而，因應全球燃料價格大幅上漲，加上天然氣用量增加，燃料調整費需要上調。因此，2022年淨電費每度電增加8.9 港仙，全因燃料成本上升所致。