騰訊跌破300元　段永平再出手︰計劃賣出巴郡抄底騰訊

3月15日，港股又崩了，騰訊﹙0700﹚更是首當其衝，收盤跌破300元關口。不少投資者心態肯定也崩了。要知道，這距離去年的高點，已經跌去了超60%。

《中國基金報》3月15日報道，然而，暴跌之下，有「中國巴菲特（Warren E. Buffett）」之稱的段永平，再度出手準備抄底騰訊。

賣蘋果、賣巴郡 段永平「抄底」騰訊

暴跌之下，段永平依舊看好騰訊，甚至，出手「瘋狂」抄底。

3月14午間，段永平接連更新兩條動態，稱「這個禮拜五有一批145的蘋果的put到期，很久以前賣的。這筆錢出來可以考慮放一半在騰訊上。」

3月15日早，段永平再發動態稱，「明天準備拿BRKB（巴郡）換點，不等了。」

值得注意的是，在騰訊輪番暴跌之時，巴郡剛創出新高，股價一度超過50萬美元一股。

3月8日時，段永平曾表示，計劃騰訊每跌10%，就加一次倉。

而在2月28日時他已經發聲：「騰訊低過我上次買的價錢了，那明天再買點。」

隨後，他更是在評論區曬出自己的下單記錄，豪擲500多萬美元，繼2021年8月「抄底」騰訊之後，段永平再度抄底。

那段永平為什麼會買入騰訊呢？

此前，段永平在與網友交流時，坦陳，「我可以說說我一般是怎麼判斷的。一般來講，當我買一隻股票時，一定會有個買的理由，同時也要看到負面的東西。當買的理由消失了或重要的負面東西增加到我不能接受的時候，我就會離場。太貴了有時會成為離場的理由?」。

如今，他再次補充，看公司應該包括所有的一切及其他了。

$騰訊控股有限公司(00700.HK)$