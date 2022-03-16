強積金｜駿隆﹕上月流入港股基金近5.4億元　約7億元流出美股基金

環球股市2月大幅波動，對投資者而言實屬莫大挑戰。由於不少打工仔的強積金資產組合為股票，難免亦受到損失。強積金顧問公司駿隆指出，上月轉換到強積金保守基金金額為7.89億元，另有5.37億元流入香港股票基金。

駿隆又指出上月從美股基金流出的資金規模約為6.69億元，反映出成員對美股持較不樂觀看法。上月從歐洲股票基金流出的規模亦達到3.04億元，並有2.3億元資金從環球債券基金中流出。

對於整體資金流向及個別基金表現，駿隆集團執行董事王玉麟分析指：「成員於2月大約有13億元資金流入債券和貨幣市場，其主要來源為混合資產市場（9億元）。我們建議強積金成員在調整強積金資產配置時，應考慮較長線的投資年期，而非短線波動。除了應了解資產類別及板塊外，亦應留意所參與的強積金計劃是否能提供目標回報。」

駿隆又指出由於加息預期和政治局勢不明朗引致股票市場動盪，強積金總資產從年頭1.18萬億元下滑至1.13萬億元。

歐股基金表現失色

駿隆指出，從年初至今宏利環球精選（強積金）計劃—MPF 歐洲股票基金下挫17.7%，萬全強制性公積金計劃—美國股票基金下跌15.5%，BCT（強積金）行業計劃—BCT（行業）環球股票基金下跌11.8%。

至於表現較佳的基金為景順強積金策略計劃 人民幣債券基金—單位類別A，年初至今回報為1%，BCT積金之選—人民幣債券基金回報亦有0.9%。