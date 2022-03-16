電能去年純利61.4億按年持平　派末期息2.04元

電能（0006）公布，截至去年底，全年純利為61.4億元，按年增幅接近持平，若撇除英國業務在2020年及去年之非現金遞延稅項相關支出，以及集團於2020年出售葡萄牙 Iberwind業務錄得之收益，調整後之股東應佔溢利應上升10%，派末期股息每股2.04元，全年派息2.82元。

期內收入為12.76億元。集團表示電能實業集團一直從事發電及輸配電、輸氣及配氣，以及儲油和輸油等多元化業務，去年表現穩健，儘管燃料價格波動，加上新型冠狀病毒疫情仍肆虐全球，持續對宏觀經濟造成衝擊，但集團投資於低風險能源基建項目的模式使業績免受重大影響。

英國業務溢利貢獻28億

若國國家及地區劃分，英國業務溢利貢獻28億元；澳洲業務貢獻12.8億元；至於投資於港燈溢利貢獻為9.7億元。

主席霍建寧表示，儘管未來數月加息的可能性偏高，但集團流動資金充裕，可繼續謹慎投資和管理營運成本，不致受到太大影響。商品價格波動，尤其是燃煤和天然氣的售價，對全球能源業年內的表現造成一定影響。

他又指，全球燃料價格上漲，加上燃煤和天然氣供應緊張，無可避免為消費者構成電費壓力。集團其中一項首要工作，是支援低用電量客戶及基層家庭。港燈將從3項現有基金撥出港幣6,300萬元，以協助有需要人士、推廣能源效益及節能理念，同時加強低碳生活的社區教育。

另外，英國及澳洲數間營運公司的規管重設經已完成，霍建寧指，雖然規管重設為集團帶來挑戰，但亦提供了一個穩定的環境，有利集團繼續投放資源減碳，控制營運成本。