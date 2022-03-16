中美監管機構日內連環發聲　中概股一槌定音言之尚早｜中概股退市

中概股退市風波連日困擾投資者，逾200間中資企業是否要面臨強制退市，導致市值逾萬億美元的中概股股市劇震，最終觸發中美監管機構，連環開腔正式回應市場憂慮。先是隔晚，負責上市公司審計的美國官方機構PCAOB指出，正積極參與同中國政府的會面；今日（1６日）中午，國務院副總理、金融委主任劉鶴在會議上，重申政府繼續支持企業到境外上市的一貫立場，並指中美雙方監管機構正在致力於形成具體合作方案，中美官方輪流喊話，連跌多日的股市猶如久旱逢甘露，恒生科指大彈22%收市，創面世一年多以來最大單日升幅。



中概股退市風波 起源於2020年的一個法案

然而，值得留意的是中概股退市風波，影響超過200間中資企業在美股上市地位，牽涉市值超過一萬億美元，對市場實非新鮮事，而是早自2020年年中開始，由美國國會通過《外國公司問責法案》，要求在美上市企業提供審計底稿以來，就一直持續困擾中概股市場的難題。法案要企業證明並非由外國政府實體擁有或控制，否則當連續3年違反規定，便會被除牌。

中美官方輪流喊話，久跌多日的股市猶如久旱逢甘露，恒生科指大彈22%收市，創面世一年多以來最大單日升幅。（資料圖片）

當時市場已認為，法案針對內地及香港赴美掛牌的企業，因中國政府基於國家安全，禁止中資企業向海外監管機構提供審計底稿。在過去兩年間，基金大戶、投行一直在不停反覆推算、研究到底市值逾萬億美元的中概股，會否終需完全退出美國市場？若果中資企業能夠交出審計底稿，是否就能符合美國的審計監管要求？當中牽涉的，表面上是有關不同國家對審計準則的差異與分歧，實際上涉及的是中美在金融市場上的角力。因此這個退市風波，實則上是一個埋藏在投資市場已久的計時炸彈。

追蹤近百間中概股的金龍中國指數 創下2013年來低位

回看近日再度觸發中概股急挫的一條導火線，是本月8日美國證監會將5家中概股列入「預摘牌名單」，其後中概股全線遭血洗，追蹤近100家美國上市大型中資股的納斯達克金龍中國指數，自本月8日起至今急挫20%，跌至約5400點水平，創下九年來最低位。且看在美上市最大市值的龍頭股阿里巴巴，在短短五日間，股價累積超過20%，更不要說是自上市以來一直捱沽的滴滴出行，股價再度低位遭腰斬，跌幅超越50%。

中概股退市問題，表面上是有關不同國家對審計準則的差異與分歧，實際上涉及的是中美在金融市場上的角力。。（AP）

中美監管機構 一日內接力回應中概股問題

面對中概股市場一片恐慌，中美監管機構不能視若無睹。終於，在昨晚（15日），負責上市公司審計工作的美國官方機構—美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）指出，仍然與中國當局保持關係，正積極參與同中國政府的會面，以達成協議令PCAOB能夠有途徑接觸中國和香港的會計機構。

PCAOB強調，即使與中國當局達成協議，委員會仍然需要確保其能夠靈活地選擇哪些文件，作為審計檢查的一部分，而對所有的審計公司的要求都將一視同仁。

結果是隔晚的在美上市的中概股跌勢喘定，騰訊音樂反彈14%，京東、電動車新勢力股理想及小鵬汽車升7%至12%。

中國國務院金融穩定發展委員會召開專題會議，雖然能為投資市場帶來一絲暖意，不過從雙方的對話內容看，透露的仍然是重申談判持續，尚未告一段落而已。（Reuters）

內地金融委會議 回應中概股等五大議題

至於今日中午，中國國務院金融穩定發展委員會召開專題會議，研究當前經濟形勢和資本市場問題，對於五大議題，包括內地宏觀經濟運行、房地產調控、平台經濟、中概股乃至香港金融市場穩定問題，都有點對點回應，旨在挽救積弱的市場信心。

關於中概股，會上表明目前中美雙方監管機構保持了良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案。中國政府繼續支持各類企業到境外上市。會議由國務院副總理、金融委主任劉鶴主持。

投資市場認為是近期最重磅級的官方喊話釋出善意，不只是港股強勁反彈，恒指爆升1,672點，不但收復2萬點大關，更創歷來第四大升幅。同時內地金融市場亦出現「股債齊升」的現象，中資債獲吸納，令銀行間市場10年期國債收益率一度回落約3個基點（BP），再度跌破2.80%關口；至於上證指數亦急升106點，升幅3.5%。

不過，市場急跌後單日回升，是否代表中概股問題告一段落，顯然不是的。中美官方的連環發話，雖然能為投資市場帶來一絲暖意，不過從雙方的對話內容看，透露的仍然是重申談判持續，尚未告一段落而已。中美監管部門積極商談之際，美國國會早已通過中概股除牌令限期由3年縮短至2年，即是將「死線」由2024年提早至2023年。到底中概股何去何從，遠遠未能夠一槌定音，兩國監管機構也是各有盤算，繼續在談判枱上討價還價的階段。