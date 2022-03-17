美國加息｜鮑威爾發布會7大要點　最快5月縮表　用盡工具避高通脹

聯儲局周三（3月16日）宣佈，將基準利率上調25個基點至0.25%-0.50%區間，為2018年12月以來首次加息。

綜合媒體報道，點陣圖顯示，聯儲局年內還會進行六次同等幅度的加息。聯儲局主席鮑威爾在利率決議後的新聞發布會上表示，聯儲局加息和縮表的時間已經到來，持續加息是適宜的，如有必要，聯儲局可能會加快收緊政策。

此外，鮑威爾還透露，聯儲局最快可能在5月份宣佈開始縮表，資產負債表框架將與上一次相似，速度將比上次更快。

以下為鮑威爾3月份新聞發布會要點總結：

1、貨幣政策：聯儲局加息和縮表的時間已經到來。持續加息是適宜的。如有必要，聯儲局可能會加快收緊政策。形勢「高度不確定」，聯儲局將部署眾多工具。聯儲局將在每次貨幣政策會議上根據最新的經濟和地緣政治形勢做決定。

2、縮表：聯儲局最快可能在5月份宣佈開始縮表，資產負債表框架將與上一次相似，速度將比上次更快。聯儲局正在敲定資產負債表問題的細節，針對資產負債表的若干參數取得了「非常不錯的進展」。資產負債表框架完全關乎將通脹預期錨定在2%。聯儲局在未來縮減資產負債表時，將留意更大範圍的經濟形勢。

3、通脹：通脹仍遠高於聯儲局2%的長期目標。能源價格上漲正推高通脹，原油價格在短期內對通脹構成一定程度上的上行壓力。預計通脹將逐月下降，但這個過程所持續的時間將超過預期。聯儲局正「逐份報告地」關注通脹數據，將採取一切工具，避免通脹長期高企。如果通脹沒有趨於緩和，聯儲局將採取若干必要行動。聯儲局看到在通脹方面取得不錯的進展。

4、經濟形勢：美國經濟衰退的可能性並不是特別高，所有跡象都表明經濟強勁。當前的經濟狀況能夠承受緊縮的貨幣政策。

5、俄烏局勢：烏克蘭衝突對美國經濟造成的損失非常不確定，衝突可能會對美國的供應和貿易產生溢出效應。戰爭將造成供應鏈問題更加錯綜複雜。能源價格上漲正在推高通脹，烏克蘭危機造成了更大的通脹上行壓力。

6、就業市場：勞動力市場繼續大範圍改善，勞動力需求非常強勁、但供應受抑。薪資增速創多年來最快。聯儲局將盡所能實現物價穩定和就業最大化的目標。

7、供應鏈：相比聯儲局原來的預估，供應紊亂程度更加嚴重、持續時間更長。