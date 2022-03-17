美國加息｜鮑威爾用盡工具避高通脹　中金解讀為何股市不跌反升

聯儲局周三（3月16日）宣佈，將基準利率上調25點子至0.25%-0.50%區間，為2018年12月以來首次加息。聯儲局主席鮑威爾表示，最快5月縮表，用盡工具避高通脹。

根據點陣圖，2022年加息次數大幅增加至7次，且有7位委員認為應該加息7次以上，遠超市場預期，「縮表」最快將於5月宣佈，節奏將快於上一輪緊縮。中金發表研究報告指，聯儲局盡顯鷹派，近期的地緣政治事件不會改變聯儲局緊縮的大方向。

短期鷹中有鴿

中金指出，聯儲局現在處於進退兩難的境地，加息太快，可能給市場造成衝擊，甚至引發經濟衰退；加息太慢，通脹將面臨持續走高風險。也就是説，聯儲局必須在經濟衰退和通脹超標之間做出權衡。今次的指引表明，聯儲局傾向於在一段時間內先容忍通脹，再通過持續的加息降低通脹，而不是冒着經濟衰退的風險強行壓制通脹。

聯儲局同時上調了2022年底PCE通脹和聯邦基金利率預測，但通脹比政策利率上調的幅度更多，從而導致對實際利率的預測反而是下降的（比去年12月的預測降低了0.7%）；並將2023和2024年PCE通脹預測分別上調至2.7%和2.3%。

中金解釋道，説明願意容忍通脹在未來兩年略高於2%的中期目標。聯儲局又將2023和2024年政策利率預測中值均上調至2.8%，暗示如果今年不能解決通脹問題，那麼將在明、後兩年把政策利率提高到中性水平之上，對通脹進行更猛烈的打壓。

聯儲局對通脹的容忍加大經濟「滯脹」風險

中期而言，中金指，如果美國經濟正如聯儲局認為的那樣，今年之內可以承受多達7次的加息和更快的「縮表」，那麼美國經濟就將成功過渡。但如果不能承受，經濟在貨幣緊縮加碼後快速下滑，與此同時通脹又居高不下，那麼聯儲局就將面對「滯脹」格局。屆時，投資者對美國經濟陷入衰退的擔憂將增加，風險資產的價格也將承受更大壓力。

因此，中金認為聯儲局貨幣緊縮的影響仍未結束，這仍將是貫穿2022年全年的主要宏觀風險點。