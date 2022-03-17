港股大反彈收復21000點　科技股弱勢已扭轉？　分析師看法兩極

在俄烏局勢及中概股退市風波雙重夾擊下，港股走勢相當波動，本周連續兩日跌過千點，隨後國務院一席話，令恒指昨日（16日）反彈近1,700點，最終收復二萬點大關，成交接近3,100億元。雖然美國聯儲局隔夜宣布加息25點子，並預告最快5月「縮表」，港股今早仍升過千點，重上21000點，當中科技股更大放異彩，京東（9618）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）分別升10.4%、10.3%、8.7%及5.59%。經過一輪猛烈的升勢，港股能否再上一層樓？科技股是否已經扭轉弱勢？分析師看法兩極。



中概股退市風波連日困擾投資者，觸發中美監管機構連環開腔正式回應市場憂慮。先是負責上市公司審計的美國官方機構PCAOB指出，正積極參與同中國政府的會面；隨後國務院副總理、金融委主任劉鶴在會議上，重申政府繼續支持企業到境外上市的一貫立場，並指中美雙方監管機構正在致力於形成具體合作方案。

中美雙方喊話，連跌數日的港股得以提振。縱使有報道指內地準備在披露企業審計信息方面做出讓步，但美國堅持審計須完全開放，如此看來平息中概股風波仍須一段時間。

富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，港股僅是跌浪反彈，投資者要倍加小心。（資料圖片）

譚朗蔚：科技股借勢反彈

富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，考慮到港股平均線走勢及基本因素不佳，且俄烏局勢尚未好轉，中概股消息仍未落實，故是次港股僅僅是跌浪反彈，投資者要倍加小心。而內地監管政策持續，絲毫沒有放鬆的跡象，科技股根本沒有利好因素，只是借勢反彈。

譚朗蔚續稱，雖然美聯儲加息25點子對大市沒有太大影響，但科技股難言逆轉弱勢，仍屬於政策利淡股，不建議投資者在個別科技股已錄三成升幅先入市。不過仍可以考慮分注買入恒指ETF。

圖右為光大證券國際證券策略師伍禮賢，他認為恒指短期可以重返二萬三關口。（賴啟燊攝）

伍禮賢：恒指短期重返二萬三

有分析師持相反看法，光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，俄烏局勢及中概股退市風波的影響，已反映在股價上，市場已大致消化負面消息，而早前面臨退市的5隻中概股，相信在本月底前會有進一步消息，屆時可完全釋除市場憂慮。而恒指早前已跌至相當便宜的水平，市賬率（PB）不足1倍，是次升浪未完，短期有望重上23000點，有貨的投資者可繼續持有一段時間。

不過，伍禮賢又指，內房困境未有改變，投資者不宜對內房股太過進取，相反大型科技股已跌至底部，反彈力度會較強，看好騰訊、阿里巴巴及美團。至於美國加息因素，暫時對股市未有影響，但中長期會令股市受壓。