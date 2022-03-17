美國加息｜金管局：港息是否上升　不完全取決銀行總結餘水平

美國聯邦儲備局加息上調25點子，至0.25至0.5厘，為2018年12月以來首次加息。因應美聯儲的決定，金管局亦上調基本利率。

市場關注香港何時會即隨，及銀行體系總結餘要下降至甚麼水平才會引發香港加息，金管局總裁余偉文以問答形式撰文回應。他指，聯繫匯率制度下，港元拆息水平一般會趨近美元息率，同時亦會受到本地市場港元資金供求的影響。

參考以往經驗，包括美國對上一次於2015至2018年的加息周期，港元拆息未必會立即跟隨美息上調。現時香港銀行體系流動性充裕，預期港息滯後美息的情況（尤其在短期限拆息方面），在今次這個加息周期也會發生。滯後的幅度，則很取決於本地市場港元資金供求的情況。

他指，留意到市場有評論指銀行體系總結餘下降至若干水平，港元拆息便會向上拉升。雖然銀行體系總結餘是反映銀行體系流動性的重要指標，但港元拆息是否上升並不完全取決於總結餘的特定水平，因為每個加息周期的情況及市場因素都或有不同，不可一概而論。

余偉文表示，聯繫匯率制度實施接近四十年來經歷過多次經濟及利息周期，一直行之有效。

聯繫匯率制度行之有效

提到港元是否很快會觸及7.85的弱方兌換水平，及會否擔心資金外流時，他表示，聯繫匯率制度實施接近四十年來經歷過多次經濟及利息周期，一直行之有效。美國進入加息周期不會影響香港的金融和貨幣穩定。

在聯繫匯率制度下，假如美元及港元拆息之間有相當程度的差距，便會出現足夠誘因引發市場人士進行套息交易，令聯匯制度下的利率自動調節機制發揮作用。港元匯率一直按市場供求於7.75至7.85的兌換保證範圍內浮動，是聯匯制度設計之下的正常操作。

他稱，很難準確預測港元匯率的走向。若港元匯率觸發7.85弱方兌換保證，資金從港元市場流出，亦切合聯匯制度的設計及預期。當金管局於7.85弱方兌換保證向銀行買入港元賣出美元之後，銀行體系總結餘便會收縮，從而增加港元拆息向上的動力，抵銷套息交易的誘因，減低資金從港元市場流出，最終令港元穩定於7.75至7.85的區間內。

金管局多年來累積的美元儲備正正是要為貨幣基礎提供百分百甚至更多的支持，確保上述的運作順暢。

銀行因應資金成本等 決定是否調整存款及按揭息率

樓市方面，他指銀行會因應本身的資金成本結構及其他有關的考慮，決定是否調整銀行存款及按揭息率、何時調整，以及調整的幅度。不少住宅樓宇按揭息率以一個月期限的港元拆息為基準，而近月有關的港元拆息有緩緩向上的趨勢。因此，市民在作出置業、按揭或其他相關的決定時，必須小心評估及管理有關風險。

值得留意的是，利率並非影響香港樓市發展的唯一因素，其他重要的因素包括疫情及經濟發展、房屋供應和市場氣氛等。