美國加息｜渣打香港最優惠貸款利率維持於5.25厘

撰文：黃捷
出版：更新：

渣打香港宣布，最優惠貸款利率維持不變於年息5.25厘。 港元儲蓄戶口利率亦維持不變。

美國加息四分一厘，金管局也相應上調貼現窗基本利率至0.75厘。

渣打
加息