本港最新失業率升至4.5%　建造業及零售等行業失業情況明顯增加

政府統計處公布，去年12月至今年2月經季節性調整的失業率升至4.5%，較去年11月至今年1月的3.9%升0.6個百分點；就業不足率由1.8%增至2.3%。

政府統計處表示，與2021年11月至2022年1月比較，在2021年12月至2022年2月期間，差不多所有主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率均見上升。失業率方面，建造業、零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的升幅。就業不足率方面，上升主要見於零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業。

總就業人數由2021年11月至2022年1月的3,676,500人，下跌至2021年12月至2022年2月的3,642,800人，減少約33,700人。同期的總勞動人口亦由3 811,700人下跌至3,800,700人，減少約11,000人。

失業人數（不經季節性調整）由2021年11月至2022年1月的135,200人上升至2021年12月至2022年2月的157,900人，增加約22,700人。同期的就業不足人數亦由69,800人上升至86,900人，增加約17,100人。

勞工及福利局局長羅致光評論最新失業數字時表示，受本地第5波疫情的影響，勞工市場急劇惡化。2021年12月至2022年2月經季節性調整的失業率較2021年11月至2022年1月顯著上升0.6個百分點至4.5%，就業不足率亦上升0.5個百分點至2.3%。同時，總就業人數較上一個3個月期間減少33 700人至3 642 800人，失業人數增加22 700人至157 900人。

羅致光指，由於嚴峻的本地疫情嚴重打擊與消費相關的活動，並干擾廣泛的經濟活動，勞工市場在短期內將繼續受壓。政府所採取的紓緩措施應能提供一定支援，而勞工市場往後的發展將取決於本地疫情如何演變。因此，社會各界必須齊心合力，支持政府抗疫，令本地疫情盡快受控。政府會繼續密切留意相關情況。