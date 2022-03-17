中電信全年多賺24.5%　末期息派0.17元人幣　派息比率達60%

中國電信（0728）公布全年業績，截至去年底止全年，純利按年上升24.5%，至259.48億元（人民幣．下同）；剔除出售附屬公司的一次性稅後利益後，按年增長17.7%。每股盈利0.31元； 董事會決定向派發末期息每股0.17元，相當於年內股東應佔利潤的60%。

期內，經營收入為4,396億元，按年增長11.7%，服務收入為4,028億元，按年增長7.8%，剔除出售附屬公司的收入影響後，按年增幅達到8.1%，連續5年高於行業平均增幅。EBITDA為1,239億元，按年增長4.2%。

其中，移動通信服務收入為1,842億元，按年增長4.9%，移動用戶達到3.72億戶，用戶淨增連續4年保持行業領先，5G套餐滲透率達到50.4%。

智慧家庭用戶規模價值雙提升，固網及智慧家庭服務收入達到1,135億元，按年增長4.1%，有線寬帶用戶達到近1.7億戶。產業數字化快速增長，收入達到989億元，可比口徑按年增長19.4%，增速較2020年顯著提升；天翼雲收入實現翻番，達到279億元，穩居業界第一，保持政務公有雲市場的領先地位。

公司指，年內在上海證券交易所成功發行A股，實現滬港兩地上市，進一步推動資本市場與用戶市場緊密結合。