英倫銀行加息0.25厘　議息聲明內譴責俄羅斯入侵烏克蘭

英倫銀行公布議息結果，一於市場人士預料，加息0.25厘至0.75厘，為連續3個議息會議加息。

英倫銀行宣布議息結果後，英鎊兌美元輕微回落，最新報1.3144，跌0.04%；歐元兌英鎊最新報0.8405，升0.15%。英鎊兌港元最新報10.2615，跌0.17%。

在今次議息會議聲明，英倫銀行甫開頭便對俄羅斯入侵烏克蘭作出譴責，又指出會英國政府緊密合作，為與其他國際機構合作提供支援。英倫銀行的貨幣政策委員會支持有關譴責，並對相關行動表示支持。

貨幣政策委員會指出，其設立的貨幣政策目標為實施通脹處於2%，以支持經濟可持續發展及推動就業。在今次議息會議中，9名委員中有8人支持加息0.25厘，另外1人表示支持利率不變。

在貨幣政策委員會於上月貨幣政策報告的預測，當時尚未發生俄國入侵烏克蘭。當時預料英國經濟增長會較快，大部份反映全球能源及貨物價格上揚，對該國實際收入及消費帶來的影響。因此該行當時認為部份產能將會被閒置，當地失業率至2025年攀升至5%。該行當時又預期，通脹在今年4月時會達到7.5%，相信會見頂。其後通脹上升壓力將逐步消散，2年內通脹降至略高於2%，3年後則通脹水平將回落至低於2%。

該行指出隨著俄羅斯對烏克蘭出兵，推高能源價格及包括食品等大宗商品價格，同時進一步干擾全球供應鏈，亦令到全球經濟更加不明朗。全球通脹壓力會在未來數個月增加，而包括英國等國家的非能源淨出口將會放緩。

該行預料在未來數個月，當地通脹將會在今年第二季攀升至8%，甚至在年內將出現更高水平。這與全球能源上揚，商品價格出現明顯升勢，又預料服務價格上升。

英倫銀行指出，由於當地勞動市場緊張﹑物價持續上揚，預料有關壓力仍存在，因此決定加息0.25厘作保障。

英倫銀行指出，基於現行經濟情況，貨幣政策委員會認為在未來數個月進一步收緊貨幣政策屬合適，可是風險在於中長期通脹走勢。貨幣政策委員會正檢視即將公布的數據，以及最近的地緣政治局勢對經濟的影響，對中期通脹的影響。