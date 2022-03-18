熱門中概股收盤普遍回落　金龍指數回落4.59%　嗶哩嗶哩跌超14%

周四美股收高，道指已連續第四個交易日收高，標普500指數與納指均錄得連續第三個交易日上漲。

道指收漲417.66點，漲幅為1.23%，報34480.76點；納指漲178.23點，漲幅為1.33%，報13614.78點；標普500指數漲53.81點，漲幅為1.23%，報4411.67點。

熱門中概股日前暴漲後，收盤大多回落，知乎、嗶哩嗶哩等跌幅居前；叮咚買菜跌近11%，此前北京海淀區市場監管局對「叮咚買菜」進行行政約談並立案調查。

納斯達克中國金龍指數收跌4.59%。新能源汽車股中，蔚來漲0.3%，小鵬汽車跌超9%，理想汽車跌超3%。

其他中概股方面，趣活漲近19%，趣頭條漲超18%，藍城兄弟漲超12%，雲集漲超11%，圖森未來漲超8%，開心汽車、名創優品、億航、極光漲超5%，優信漲近5%，一起教育漲近4%，樂居漲超3%，雲米科技漲2%，知乎跌近21%，嗶哩嗶哩、滿幫跌超14%。

貝殼、鬥魚跌超13%，叮咚買菜跌近11%，歡聚集團、360數科跌超10%，網易有道跌近10%，騰訊音樂、波奇寵物跌超9%，網易跌近9%，愛奇藝、唯品會跌近8%，每日優鮮跌近3%，百度、高途、前程無憂、達達集團跌超2%。

金山雲跌超5%，瑞幸粉單跌近5%，阿里巴巴、攜程、中網載線、汽車之家、中通、塗鴉智能跌超4%，拼多多、騰訊ADR、蘑菇街跌超7%，迅雷、虎牙跌近7%，新東方、鳳凰新媒體、小牛電動跌超6%。

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