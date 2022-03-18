俄烏局勢｜兩國未簽署協議等因素　原油大漲重上100美元關口

國際原油期貨價格周四（3月17日）收高，並重新站上100美元關口。原油市場供應可能變得更加緊張的前景，令油價得到支撐。

截至17日收盤，紐約商品交易所4月交割的西德克薩斯中質原油（WTI）上漲7.94美元，漲幅近8.4%，收於每桶102.98美元。

ICE洲際交易所5月布倫特原油期貨價格上漲8.62美元，漲幅為8.8%，收於每桶106.64美元。

日內有消息稱，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫回應俄烏談判進程時表示，俄烏代表團談判工作仍在繼續，目前尚未簽署協議。此外，佩斯科夫還說，普京總統目前沒有前往烏克蘭的計劃。

烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克表示，俄羅斯和烏克蘭可能需要幾天到一個半星期的時間來達成和平條約。波多利亞克還表示，待協議文本確定後俄羅斯總統普京和烏克蘭總統澤連斯基的會談可能在最近幾周內舉行。

國際能源署（IEA）在其周三（3月16日）公布的月度報告中指出，俄羅斯下個月的石油產量可能下降約四分之一，從而對石油市場引發數十年來最大的供應衝擊。

IEA預計，俄羅斯石油日產量可能從4月份開始下降300萬桶至860萬桶，這勢必將加劇全球石油市場供應緊張的態勢。

IEA在報告中警告稱，不能低估俄羅斯石油減少對全球能源市場的影響，儘管現在就判斷事態如何發展還為時過早，但這場危機可能會給能源市場帶來持久的變化。

投行摩根士丹利將今年第三季度布倫特原油價格預測上調20美元至每桶120美元，該行預計俄羅斯原油日產量自4月起將下降約100萬桶。

瑞典北歐斯安銀行評論表示：「供應和需求都受到了傷害，但相較之下，供應受到的傷害更大，預計未來兩個季度油市供需平衡將顯著緊張。」