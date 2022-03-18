銀公：人才流失情況普遍　銀行體系資金充裕暫未見加息壓力

疫情影響下，本港大幅收緊社交及出入境限制。銀行公會主席禤惠儀於例行會議後表示，人才憂慮本港收緊社交距離及出入境限制，令人才流失情況普遍，亦影響香港與國際接軌。

業界反映人才流失情況持續，公會已將意見反映予政府和金管局，希望於抗疫、人才及經濟發展上取得平衡，並提出路線助業界規劃員工安排。

至於政府或推行全民強檢。她表示一直與當局溝通，包括分行安排、業務，及不同金融產品如按揭成交等，或會受到全民強檢影響，目前正收集業界意見，待全民強檢細節公布後再作安排。

銀行體系結餘約3000億元

提到美國聯儲局早前宣布加息四分之一厘。禤惠儀指，美國加息及縮表均屬市場預期，由於美息上升，及季結因素下，近日香港銀行同業拆息（Hibor）回升，未來會否持續，及本港銀行何時跟隨美國加息，需視乎資金水平而定。

她指，目前本港銀行體系結餘約3,000億元，資金充裕，暫時未見需要上調最優惠利率及按息壓力。

禤惠儀指，美國加息及縮表均屬市場預期。（網上記者會圖片）

本港首季經濟或會收縮

另外，第五波疫情下，加上俄烏戰爭，對各行業都有衝擊，本港首季經濟或會收縮，但認為香港有很強韌力，股市大幅波動下市場運作暢順，疫情緩和及新一輪消費券推動下，相信下半年經濟或反彈。

她又表示，銀行壞賬率相當低，業界一向審慎，資產組合整體穩健，困難時有一定緩衝，以維持資產素質健康，暫時未見新一波疫情對金融體系有好大衝擊，但市場仍然波動，建議投資者要留意。