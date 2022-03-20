港交所CEO加人工　年薪媲美主板盈利要求　背後理據何在？｜刁佬

香港第五波疫情拖從洪門宴至今拖足三個月，如今香港再沒有反對派，政府已不可再說因為反對派阻撓令自己的好政策無法推行，本港官員的無能暴露於人前，局長們月薪三十多萬惹人非議，昔日高薪養廉，今日高薪養廢。這三年間各行各業時行時止，到這一波已有很多中小企捱不住，民不聊生。

不過尸位素餐不是香港官場獨特現象，刁佬觀察到最近港交所CEO歐冠昇竟然獲加薪，令人嘩然。來自阿根廷，出身於私銀賣開產品做開點心仔的歐冠昇，空降港交所這家處理大中華地區上市公司的法定獨家交易所，不知能力可否勝任，更不知在中港融合的大前題下，不諳普通話的歐冠昇怎樣生存。上任不足一年，港交所集資額從世界第一跌出三甲以外，作為一介草民不能明白這個加薪的理由，而且頭號的國際金融中心就是「紐倫港」，如果跌出三甲，實在是好醜。

歐冠昇當然唔會唔好意思接受加人工，現時總薪酬為7,122萬元。根據新修訂的上市規則，主板要求3年盈利超過8,000萬元，歐冠昇7,122萬元一年，已夠他自己上主板做上市公司。難怪聯交所對小型市值公司上市會這麼狠，因為這些公司的盈利都不夠歐冠昇一個人。

歐冠昇7,122萬元一年，已夠他自己上主板做上市公司。﹙資料圖片﹚

美國納斯達克CEO Adena Friedman的薪酬為13,869,300美元（約1.08億港元），美國紐約證券交易所母公司洲際交易所集團CEO Jeffrey Sprecher的薪酬為14,408,900美元（約1.12億港元）。美國納斯達克去年集資額為994億美元，紐約交易所集資額為554億美元，而香港只得393億美元，即是連納斯達克的40%都沒有，但歐冠昇的薪酬卻是納斯達克CEO的66%，這說得過去嗎？

除了指數成份股外，很多股份日均成交量連一百萬都沒有，就算是指數成份股，有些股份如信和置業(0083)及恆隆地產(0101)，有可能一天都沒有一億元成交額。在歐冠昇任內，通過了增加股票印花稅，美其名鼓勵投資者長線持有，實際打壓了股票的二級市場發展，而且印花稅的增加，並不代表股票交易量有所增長，大家都明白政府要審批提高股票印花稅不是一朝一夕的事，到底是否現任CEO的業績實在可圈可點。

同時，歐冠昇在任內提高了主板公司上市門檻，從過往3年累計盈利5,000萬元升至8,000萬元，由政策醞釀到內部討論，直到公開資訊與及政策出台經歷數載，如果這是德政，明顯是前朝帶來，如果這政策有問題，明顯新任CEO只蕭規曹隨，而且市場在公開諮詢期間反對聲音十分龐大，不過意見接受、政策依舊，難以理解歐冠昇的角色做了什麼。香港本來就是中小型股份集中地，截止2022年3月16日為止，市值十億以下的公司有1,152間，佔全港上市公司55%。港交所打壓的不止是本地上市公司，而且在損害香港的金融市場獨特生態及競爭力。歐冠昇大可以賺了數年的薪酬拍拍屁股走人，但香港損失的光陰及機會，又是誰埋單呢？

如果呢一個人工係代表要承擔的責任，同埋為老闆孭鑊，我相信呢次一定係十分大鑊。為咗廣大交易所的股東着想，刁佬相信無數股民願意半價代替區先生承擔責任及各界的批評。雖然覺得入哂佢數係唔岩，但作為聯交所的首長，一定有責任。係股災反彈的日子之中，刁佬腦中不期然想起社甫那一句，朱門酒肉臭，路有凍死骨。