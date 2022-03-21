拉加德：沒有看到滯脹現象　歐央行和聯儲局加息步伐不同

據《智通財經》報道，歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）表示，她沒有看到滯脹的跡象，儘管俄烏衝突開始拖累經濟擴張，並進一步推高了已經創新高的通脹漲幅。

拉加德3月21日表示，隨着通貨膨脹加劇和信心受損，這場戰爭將對經濟增長產生「後果」。她指出，歐洲央行面臨的困難是在不損害經濟活動的情況下保持價格穩定。

拉加德稱：「即使在最糟糕的情況下，由於第二輪影響，戰爭持續很長一段時間，我們也能實現2.3%的增長。我們將繼續預測一定的經濟增長。」

在此之前，儘管俄烏衝突帶來了經濟風險，歐洲央行本月出人意料地加快了取消刺激措施的步伐，以遏制創紀錄的通脹。

一些官員們還指出，歐洲央行還削弱了結束資產購買和加息之間的聯繫，從而增加了操作空間。拉加德周一重申了這一點。儘管一些人吹捧這增加了靈活性，但也有人採取了更為強硬的語調，荷蘭央行行長Klaas Knot表示，2022年可能會有兩次加息。

冀歐洲國家已向不太富裕家庭提供支持

拉加德拒絕討論歐洲央行的貨幣政策立場，但承認歐洲央行的加息步伐不會與美國相同。她重申，歐洲和美國並不是處於經濟周期的同一階段，歐元區也更容易受到戰爭的影響。拉加德稱，美國經濟對大宗商品進口的依賴程度低於歐洲，美國貿易受到的影響也將較小，因此兩國央行將需要步調不一致。

由於預計食品價格也將上漲，通脹飆升將大幅削弱家庭購買力，歐洲央行已下調增長預期，一些政策制定者認為，更糟糕的結果已經變得更有可能。由於各大央行控制能源成本的能力有限，各大政府有更大的責任進行干預。拉加德敦促政府向不太富裕的家庭提供支持，她指出，到目前為止，一些國家還沒有這樣做。