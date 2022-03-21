HMVOD視頻委任韓國Cube娛樂前CEO為執董　曾培育泫雅及4Minute

HMVOD視頻（8103）今日（21日）宣佈委任Park Chung Min及王祉淇為執行董事，自2022年3月21日起生效，董事袍金分別是78萬及36萬元。

47歲的Park Chung Min為Lionheart Media Group Limited之首席執行官。Lionheart Media Group Limited主要從事韓國藝人管理、音樂及媒體製作，及於韓國營運藝人訓練學校業務。

Park Chung Min於2012年至2018年擔任Cube Entertainment Inc.（Cube娛樂）之首席執行官，期間成功帶領Cube Entertainment Inc.於韓國證券交易所掛牌上市（KOSDAQ: 182360）。Park Chung Min培育及管理不少知名藝人，包括4Minute、BEAST、 BTOB、CLC及HYUNA（泫雅）。

蕭定一大手減持 套現逾千萬元

翻查披露易，前大股東蕭定一在3月7日及8日，以0.95及0.96元，共減持1,202萬股，套現1,150.4萬元，最新持股只有0.21%。本地對沖基金公司馬山資本則在3月9日以1.17元買入300萬股，最新持股5.69%。