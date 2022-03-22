大摩：美股仍處在熊市　建議逢高賣出

摩根士丹利（Morgan Stanley）當地時間周一（3月21日）警告投資者，儘管上周創下一年多以來最好的單周表現，但美國股市仍處在熊市中，建議逢高賣出。



《新浪財經》報道，摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson在一份報告中寫道：「熊市反彈是最險惡的。」

他說：「雖然在納斯達克和小盤股帶動下，股市可能再上漲一點。但我們仍然認為現在是熊市，我們將利用最近的強勢進行更防禦性的定位。」他將公用事業股的評級上調至「增持」，並將能源和天然氣公用事業公司CenterPoint energy加入其新資金買入名單。

本月早些時候，納斯達克指數從2021年11月的高點下跌了20%，進入熊市。標普500指數從1月的歷史高點下跌了10%，進入回調地帶。

摩根士丹利表示，其分析顯示，股市的下一輪下跌應在4月中下旬之前完成。如果漲勢延續至本周，納指和小盤股羅素2000指數將比標普500指數有更大的上漲空間，部分原因是這兩個指數更低於各自的200日移動均線。

威爾森表示：「不過，我們希望非常清楚的是，這兩個指數的相對強勢都已崩潰，在這種情況改變之前，從投資角度來看，除了此次技術性反彈外，它們在相對基礎上並不具有吸引力。」

他說：「底線是，我們認為上周不過是一輪險惡的熊市反彈，儘管這可能還沒有完全結束，但這是一次值得拋售的反彈。」