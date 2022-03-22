評恒大債務危機　陳啟宗︰中國制度好處是「政府是球證亦是球員」

內房危機，惹來廣泛關注，其中債務問題嚴重的中國恒大﹙3333﹚已停牌，料將公布重債方案。

恒隆地產（0101）董事長陳啟宗在年報的「董事長致股東函」中也講到述「恒大現象」。他指出，自己十多年來一直公開表示，內地房地產發展商所玩的遊戲是不可持續的。他們追求的是規模和速度，而不是盈利能力和素質。這種音樂椅遊戲遲早會結束，許多公司會倒閉，股東和債券持有人會受損。

陳啟宗透露，多年前，身邊有位朋友告訴他，內地將有四家公司會消失。時至今日，一家已消失，兩家已被重組，最後一家就是恒大。「本人的朋友說中並非因為聰明（儘管他的確聰明），而是因為頭腦清醒。」

就有些西方的專家稱恒大為中國的「雷曼時刻」，陳啟宗直言不同意，「這種比較簡直匪夷所思」。他續稱，恒大確實負債纍纍，但稱職的會計師在剖析資產負債表以外的項目後，可準確算出總債務。這是一個有限的數字。相反，像雷曼兄弟這樣的投資銀行，其金融衍生工具可以是無底洞，包括第一階客戶、第二階客戶，以及第三階客戶的數量分布也廣泛得多。

陳啟宗有信心中國可處理恒大問題，「從歷史可見，只要有形資產得到有序處置，在對原擁有人和貸款人進行估值折扣後，剩下的資產仍有可能以公司形式經營下去。奇怪的是，中國制度的一個好處是，政府在這種情況下既是球證亦是球員。在西方聞所未聞或不可能的事，在中國可能會發生。」

至於內房危機會否影響恒隆業務，陳啟宗直言，結果其實可能對集團頗為有利。「儘管可能性很低，但因為買地的房地產發展商少了，地方政府可能變得財政緊絀，從而需要快速推售某些商業用地。如果恰巧有我們喜歡的地塊，我們或許能以低價購入。在過去約15年來，我們不止一次這樣購置土地。」