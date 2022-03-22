零售管理協會：疫下商場業主支援遲緩　逾6成無提供租金減免

香港零售管理協會於3月18日至21日就主要商場業主最新減租情況，以概括性方式訪問了18間會員公司，覆蓋12個主要零售類別，調查發現，在21間主要的商場業主當中，提供較為廣泛減租的商場業主不足一成（9.5%），與協會於3月初時的調查結果相若，反映没有更多業主廣泛地向商戶提供減租。

調查顯示，約有兩成多商場業主（28.5%）向個別公司給予租金紓緩，但減租幅度相對低，而且覆蓋率有限。相比之下， 有超過六成商場業主（62%）完全没有給予任何租金減免，或最多只向一間受訪公司提供支援。受訪公司亦反映，即使有獲得業主減租，普遍亦只是1至2個月的短暫支援。

協會指出，第五波疫情對零售業的打擊比以往任何一波都猛烈，但遺憾的是，調查反映商場業主今次的支援反而更遲緩，態度更強硬。將繼續了解商場業主提供減租的情況，有需要時會公布名單，分別列出有廣泛地提供適切租金支援的良心業主以作表揚，以及呼籲尚未有履行企業社會責任的商場業主儘快減租，與商戶共渡時艱。

協會主席謝邱安儀表示，面對今次世紀危機，協會堅信零售商和業主不是「互相博弈」、「零和遊戲」，反而是唇齒相依的合作關係，彼此應該同心協力，負起企業社會責任，同舟共濟，一起渡過難關。