佳兆業因疫情爆發及深圳曾封城　料未能於3月底前公布全年業績

再有內房股宣布延遲刊發截至去年底止全年業績。

佳兆業（1638）指出，過去數月一直與法律顧問及財務顧問合作評估公司的狀況，以期為所有持份 者創造利益而制定解決方案並緩解當前的流動性問題。於發出公告當日，公司仍在與其法律顧問及財務顧問進行有關工作。

公司亦指出已與其債權人進行建設性對話以穩定現況，從而加快制定各方一致同意且保值的解決方案，有關對話仍持續進行。公司將努力制定並實施所有持份者同意的解決方案，從而解決目前面臨的財務挑戰。倘取得重大進展，將適時向市場公佈。

公司又指出由於3月最新一波新冠肺炎疫情爆發導致公司總部須強制封鎖，以及深圳隨後 實行全市封鎖，審核程序有所延遲。根據公司目前可得的資料，相關審核工作尚未完成， 預計無法於今年3月底前根據上市規則第13.49（1）條的規定刊發截至去年底止的年度業 績。公司將另行刊發公告，以知會其持份者預期刊發日期。倘公司未於３月底或之前刊發 業績，預期公司股份將自4月1日上午9時正起根據上市規則第13.50條的規定暫停買賣。

至於景業名邦（2231）指出，由於香港政府實施的多項新冠肺炎疫情措施所導致的人手 暫時減少及工作環境變化、所要求資料的提供以及銀行確認函的收發工作均落後於計劃，審核進展受到不利影響，公司核數師將需要更多時間完成位於香港附屬公司的審核程序。董事會認為將無法根據上市規則第13.49（1）及13.49（2）條於2022年3月31日前刊發本集團截至2021年12月31日止年度的經審核全年業績。於審核程序完成後，將儘快刊發經與核數師協定的2021年經審核全年業績。

公司指出在3月底舉行的股東會，改為考慮及批准去年未經審核的全年業績，及考慮建議派發末期息（如有）。