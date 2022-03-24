希慎與華懋向政府提供加路連山道項目地皮　設社區疫苗接種中心

希慎興業（0014）聯同華懋集團，向政府提供其合資的加路連山道項目地皮，在銅鑼灣設立一個新的短期社區疫苗接種中心。該中心設有18 個接種間 ，是現時位處私人物業內最大的一個。

在香港繼續抗擊新冠第5波疫情之際，為鼓勵市民疫苗接種，希慎於今年2月與公務員事務局合作，於禮頓中心設立首個由私人業主支持的社區疫苗接種中心，而華懋則與荃灣民政事務處於荃灣西如心酒店舉辦社區疫苗接種日。有見這些位處黃金地段的設施深受市民受歡迎，希慎聯同華懋向公務員事務局提議增設一個規模更大的疫苗接種中心，並得到政府的全力支持。我們的精英建造團隊非常努力，在不到3星期的時間內，就完成了這個高質素的臨時疫苗接種中心。這個疫苗接種中心的建設和設置費用，由希慎和華懋承擔。

希慎執行董事兼首席營運總監呂幹威表示：「我們的團隊能夠在如此短時間內規劃及完成這個項目，實在值得自豪。今次是一個完美的例子，體現香港同舟共濟和『盡做』精神，在需要時，全心全意為香港努力貢獻。在此我們衷心感謝所有合作夥伴的支持和參與！」

呂幹威先生補充說：「希慎興業的願景是將加路連山道項目建設成為銅鑼灣的城市綠洲，而在有需要時使用其主要物業組合支持社區。」

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示：「華懋集團心繫社區，一直透過各種方式與市民同心抗疫。除了作出捐贈外，集團亦積極善用旗下物業場地設立社區抗疫設施。今次與希慎興業攜手，協助政府在短時間內，於地點方便的加路連山道物業設立全港私人物業內最大的臨時社區疫苗中心，預料能服務數以十萬計的市民，相信對提升疫苗接種率有很大幫助，令社會可以更快回復正常。」

希慎和華懋為疫苗接種中心內的優質設施感到自豪。同樣支持今次疫苗接種中心計劃的金門建築，聯同其他夥伴包括奧雅納工程顧問、呂元祥建築師事務所及科進，使用預製組件建造該臨時疫苗接種中心。 該中心僅用了短短18 天建成，將為用戶提供順暢舒適的體驗。該場地已於 2022年3月24日移交香港政府，並將於3月29日開始運作，為期3個月直至6月底。