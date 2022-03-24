科技股暴瀉後　騰訊股東終收到京東股份　每手少袋200蚊點操作？

騰訊（0700）去年12月23日破天荒宣派中期息，由預期派現金，變成實物分派京東集團（9618）股份。事隔多月，騰訊股東終於等到這份「大禮」，周五（25日）將獲派京東股票。



不過，自1月中騰訊除淨至今，科技股投資氣氛更差，股價大冧之餘，又要面對中概股除牌風險，一手騰訊分來的4.76股京東股份，又該如何處理？分析師提醒，碎股賣出價可能低過市值，而有意借今次出貨潮，買入京東的投資者，或可等該股跌穿200元後才出手。



是次騰訊分派約4.57億股或佔京東已發行的A類普通股的14.7%，作為特別中期股息，每持有21股騰訊獲派1股京東，零碎股份將不予分派，但會以現金支付股東。惟不足100元之所得款項淨額將不會作出分派，並將撥歸騰訊所有。

1月中除權後 京東股價累跌近15%

騰訊於1月20日除權買賣，開盤前股息已從股價中扣除，以1月19日京東收市價281.4元計算，每股騰訊除權理應減去了13.4元。值得一提，一手﹙100股﹚騰訊獲分派4.76股京東，但實際上只會收到4股京東，剩下的0.76股，則會以現金形式派發﹙不足100元則不會派發﹚。故此，持一手騰訊的股東，以除權日計價，可獲得總值逾1,300元的京東股份及現金，股息率為2.9厘。

然而，1月中之後，科技股再度大冧，京東股價周四﹙24日﹚收市跌至241.6元，較1月19日累瀉14.14%，換言之持有一手騰訊的股東，明天收到實物分派再沽出，總值料縮至相當於約1,100元京東股份及現金，較除權當日「少收」約200元。

騰訊去年12月23日破天荒宣派中期息，由預期派現金，變成實物分派京東集團股份。（資料圖片）

碎股價未必能緊貼市價

更甚者，對於許多僅持有一、兩手騰訊股份的小股東而言，將收到不少京東的碎股，未足一手﹙50股﹚。雖然騰訊指出，已自費委任中銀國際證券為股東提供買賣京東股份碎股的對盤服務，在3月25日至4月25日期間，讓股東可聯絡中銀國際進行交易，但該等買賣並不保證能成功對盤。​

假如騰訊股東不想透過中銀國際證券沽貨，亦可選擇銀行或其他券商。例如中銀香港（2388）於去年7月推出「NotALot碎股易」服務，最低僅需買入1股股票。至於滙豐銀行及恒生銀行亦有碎股交易服務，而所有交易渠道的最低經紀佣金為100元。

值得注意的是，碎股賣出價可能低過市值，寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩指，碎股價格未必能緊貼市價，甚至略低於市價。恒生銀行亦表示，由於沽出碎股並不能通過聯交所之自動對盤及成交系統進行交易配對，只能透過收集碎股之碎股經紀以當時碎股市場價成交，碎股市場價一般較正股市場價低，如該股票於市場上的流通量低，最後的成交價可能會更低。

寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩認為，騰訊、京東「二選一」，京東更值博。

騰訊京東「二選一」 黃敏碩揀後者

對於騰訊「大禮」大打折扣，黃敏碩表示，相信管理層本意也不是想讓股東「蝕底」，無奈股市就是有上有落。他亦相信，在近日市況波動下，京東恐面臨沽售壓力。

黃敏碩續稱，由於科技股已從最近的低位反彈，投資者難免會想鎖定利潤，再加上騰訊受累於內地遊戲及廣告收入增長放慢，第四季業績未如理想，騰訊股東可能待收到利息後，相繼沽出騰訊及京東。至於騰訊的南非股東Naspers搖身一變，將成為京東直接股東，黃敏碩指，雖然Naspers於2021年承諾不再沽售騰訊，但可能趁每次京東股價反彈，逐步減持套現。

不過，他比較道，京東與騰訊同樣作為平台經濟企業，但京東受到的內地監管壓力明顯較騰訊少，騰訊可謂是處處受到針對，早前更傳出其金融業務或「拆骨」，若是騰訊、京東兩者選其一，投資者宜部署京東，可待該股跌穿200元後「撈底」。