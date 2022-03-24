中概股退市｜微博墮「預除牌名單」　為何未有觸發中概股急跌？

繼本月初有5間中概股遭美國證券交易委員會（SEC）納入「預定除牌名單」後，微博（9898）成為新一間企業，遭納入名單內。不過，從股市反應看，投資者的憂慮情緒未有放大，隔晚追蹤逾80間中概股表現的納斯達克金龍中國指數反覆倒升逾1%，同時微博股價亦未有如早前5間「入榜」中概股一樣出現急劇下挫。箇中原因，相信源於以下兩大方面。



同納「預定除牌名單」 微博跌勢較早前五間中概股細

美國SEC 在本月初將5間中概股納入「預定除牌名單」，觸發中概股一場血洗，因根據《外國公司問責法案》（HFCAA），如果外國上市公司連續三年未能提交美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）所要求的報告，SEC有權將其從交易所摘牌。

回看當時上榜的五間中概股，包括在香港亦有掛牌的百濟神州（6160）、百勝中國（9987）、再鼎醫藥（9688）及和黃醫藥（0013），以及並未在港上市的盛美半導體，股價皆出現明顯下挫。

美國SEC 在本月初將和黃醫藥等5間中概股納入「預定除牌名單」，觸發中概股一場血洗。

在事件公布後首日，以收市價計，和黃醫藥跌幅較深，單日挫近10%，更甚者在短短三日之間，上述企業股價跌幅累計超過20%。更甚者，一輪跌浪更淹至一眾中概股，無一倖免地陷入血洗潮，追蹤逾80間中概股表現的納斯達克金龍中國指數，急挫至九年新低位。

不過，事隔近兩周，今次微博同樣遭納入「預定除牌名單」，市場反應卻明顯出現轉變。

昨晚美國SEC公布將微博納入名單，成為第六間有機會面臨退市風險的中概股後，微博在美股市場雖一度急挫10%，不過低位獲承接，最終收市僅微跌不足1%。至於今日港股的股價表現，亦呈類似走勢，收市只是跌不足2%。

微博的股價走勢，與之前五間企業中概股截然不同，相信一來有自身原因的差異，二來更反映過去一周的市場氣氛轉變。

微博在美股估值自2018年攀至高峰，超過300億美元後，早已強勢不在。現時美股市值僅得60餘億美元，是高峰期的五分之一。集團亦已盟生去意。(資料圖片)

微博早盟生去意 自美股退市消息不斷

首先，微博早於2014年赴美股市場上市，不過估值自2018年攀至高峰，超過300億美元後，早已強勢不在。現時美股市值僅得60餘億美元，是高峰期的五分之一。集團亦已萌生去意，早前已傳出微博提出作價對其美股進行私有化，算是第一批表示有意從美股市場退市的中概股，因此相信不少美資基金早已減少對微博的持倉，變相限制了現時股價的跌幅。

微博對於上市地的業取態，和早前遭同列「預定除牌名單」的五間中概股，本來就有明顯分別。該五間中概股當中，有三家是從事醫藥行業，包括百濟神州、再鼎醫藥以及和黃醫藥，而這些企業以往都一直強調有意維持在香港與及美國兩地的上市地位。

今次微博未有出現明顯沽售壓力，主因是過去一周市場負面情緒明顯扭轉，特別是上周中美兩國監管機構，連環開腔正式回應市場對中概股退市的憂慮。（Reuters）

中美屢傳就審計方式對話 投資者願持貨觀望

另一方面，今次微博未有出現明顯沽售壓力，主因是過去一周市場負面情緒明顯扭轉，特別是上周中美兩國監管機構，連環開腔正式回應市場對中概股退市的憂慮。國務院副總理、金融委主任劉鶴在金融委會議上，重申政府繼續支持企業到境外上市的一貫立場，強調「正在致力於形成具體合作方案」。其後，媒體不斷傳出消息，中方擬作出讓步，或會允許中企向美國會計監管機構提供審計信息。

據悉中方計劃設立「紅綠燈」制度，澄清哪些資料可在國外披露。一旦落實，將會是中國在境外財務資料披露方面的重大舉措。據《路透》引述消息報道，中國證監會本月較早時召集了一批互聯網巨頭，包括龍頭股阿里巴巴、百度和京東等，要求這批企業準備2021財年的審計文件，以回應美國監管機構提出的披露要求。

從官方輪流發言後，以至媒體引述的消息看來，中美兩國的確正就中概股審計問題繼續談判，不過看來仍是在談判枱上討價還價，一方扔出一個草案，另一方看如何拆招的階段，遠未能夠一槌定音。不過，中概股估值跌至多年低位之時，即使投資者現時未能判斷中美是否能夠就審計準則達成合作方案，然而，在投資部署上，似乎更願意持貨觀望，而非如同早前一樣大幅沽售。