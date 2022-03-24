泰加要求德勤及保監局交還保險業務管理權

保監局早前根據《 保險業條例 》，委任德勤黎嘉恩和甘仲恒為共同及各別經理，全面接管泰加的所有事務及資產，以維持巿場穏定運作和保障保單持有人利益。

泰加保險（6161）今日（24日）促請德勤、保監局交還保險業務管理權，以保障上市公司股東權益。公司指，自1月7日被保監局勒令接管，並安排德勤作為管理人，然而至今已過數月，接管人德勤尚未披露對泰加保險業務的關注事宜，包括資金流向，以及進駐管理數月後的成果。

泰加保險控股執行董事林烽表示，在德勤接管前公司的財務狀況穩健，賠付能力超過600%，遠超過保監局要求的260%。惟自1月7日被接管後，公司一直無法得知公司的運作情況及財務狀況，甚至連電郵都被停止。

稱一直無法得知公司運作及財務狀況

他表示，公司曾透過律師去信德勤希望了解公司目前基本狀況，但仍無果，德勤亦拒绝披露相關費用及接管狀態，只稱會向保監局溝通。林烽表示，德勤每日的費用為20萬元，以1月7日至今計算，恐怕已消耗公司過千萬元。

對於有指保監局針對資金流向提出的質疑，林烽表示管理層已一再澄清並無違規，該筆資金牽涉到公司的現金投資業務，該業務於2020年已有進行，並一直有向保監局披露情況，在去年11月發佈的上市公司公告中亦披露保監局同意泰加進行現金投資業務。

林烽希望德勤能盡快歸還子公司泰加保險的管理權，使運作回復正軌。他表示，有指泰加保險因財困而退出的士保險業務，但近年年報顯示的士保險是一門蝕錢生意，而作為上市公司要保障股東利益，故此決定停止該業務。

他指出，泰加保險被接管，上市公司停牌，事件蔓延數月，令到包括上市公司運作也大受影響。管理層停止的士保單前早已進行鋪排創造新產品，亦聘請精英加入團隊，以發展醫療、人壽等保險業務，現在更獲得一位股東7.5億美元的無息借款，期望公司盡快重掌業務管理權。」