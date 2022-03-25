新地旗下兩物管公司康業及啟勝　協助向80萬住客派發抗疫物資包

新鴻基地產（0016）繼續發揮「上下一心共同抗疫」精神，旗下兩家物業管理公司﹕康業和啟勝與全港抗疫義工同盟達成合作協議，協助發送社會募捐的抗疫物資包到有需要的住戶手中。下一步，因應政府計劃向全民派發抗疫物資包，兩家物管公司也會積極協助分發 的工作，兩公司的服務覆蓋多達338個屋苑，可為近80萬名住客解決「最後一里路」的物流配送。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示：「新地時刻因應香港疫情變化，盡己所能，及時回應社會對隔離設施及其通訊網絡支援、接種疫苗、供港運輸、供港物資等殷切需求，集團同事上下一心，支持香港社會共同打好『防疫保衞戰』。近日，因應不少居家抗疫的情況，物業管理公司也馬上發揮自身優勢，配合中央源源不絕的援港物資，以及全港抗疫義工同盟收集到的社會物資，將抗疫和生活物資送到有需要的市民手上。」

全港抗疫義工同盟總召集人陳振彬說：「很高興與香港其中兩間最大型的物管公司合作，康業和啟勝是最早接觸我們表達提供協助的物管公司，他們主動促成派發物資的『最後一里路』，極大程度提升派送物資的效率和解決人手需求。我們亦十分感謝新地一直以來的支持，由捐贈物資到今次協助派送，均及時和針對性地緩解我們遇到的挑戰，發揮帶頭示範的作用，相信在社會各界攜手合作下，香港可以很快戰勝疫情。