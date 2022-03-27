中移動比騰訊更吸引　ATMXJ難言見底　原因與ELN有關？｜鄭昆侖

毫無疑問，上週是業績週。香港中華煤氣（0003）因為沒有派發末期息而引發拋售潮。一直派紅股而且每年現金派息不變，亦等同每年正在增加現金派息。因此，管理層一旦取消派發紅股亦暗示企業增長潛力偏低。上週，香港中華煤氣的股價下跌15%至9.72元。相反， 主動增加派息比率的中移動（0941）吸引了不少「好息之徒」，高息的中移動全週上升4%至55.05元。

「水魚」玩家開始醒覺 騰訊未必有運行

中移動的「成功」亦曲線地暗示另一隻恒生指數重磅股騰訊（0700）的「失敗」。由於遊戲收入動力放緩以及網上廣告收入倒退，騰訊的2021年第4季經調整純利實際上是出現輕微倒退。

管理層全年派息維持在1.6港元不變，而且派息比率（Dividend Payout Ratio）僅為10%左右。這表明公司「每賺10蚊僅派發1蚊予股東」。相反，中移動在2021財年的派息比率達到60%，而且未來3年該率將會調升至70%。

騰訊的管理層或者仍在想內地遊戲行業遭整改只是中期問題，因此只要政策有所放鬆, 盈利增長將會再臨。

內地消費力減弱，亦曲線地影響玩家的課金能力。（資料圖片）

只不過，騰訊的問題未必只是政策收緊。第一，遊戲以外的科網投資的「公平價值」自從2021年第1季起大多數已大幅回落。大家只要看一看在港美兩地上的「中概股」情況便明白箇中「慘」況。

另外，免費玩（但是鼓勵玩家課金）的手機遊戲行業，有可能因為「水魚玩家減少重課金行為」而見頂。事實上，不少手機遊戲已發展到只有重課金的玩家才可以「玩得好」的狀況。因此，大多數玩家已選擇「躺平地HEA玩」。更多的技術型玩家已選擇在Steam等平台正常地買一個遊戲，享受「平等化的遊戲」。再者，內地消費力轉慢，亦曲線地影響水魚玩家的課金能力。

近年大量高槓桿買入 ATMXJ難言見底

已故投機大師科斯托蘭尼（Andre Kostolany）曾經說過：「絕對不要借錢買股票。」因為即便你的看法是對的，往往無法撐到最後證明自己是對的那一刻，而在中途已經斷頭（資不扺債）或被迫出場。

除非可以以定息（Fixed rates）去借入長期債務（例如發行債券），否則以槓桿方式去買基金、買股票、炒賣期貨、甚至是炒樓，長期而言是不太明智的。

銀行向客戶出售的ELN（股票掛鉤票據），不少與熱門股份如ATMXJ相關（資料圖片）

而事實上，不少區內基金的客戶正正是投資銀行以及零售銀行的客戶。由於借貸的利息收入對於銀行來說比較上豐厚（相對於買賣股票又或者基金的佣金），因此不少銀行客戶近年向銀行借錢買入基金。

另外，與熱門股份（例如ATMXJ）相關的ELN（股票掛鉤票據）亦是一些銀行客戶涉及的投資產品。情況是例如騰訊、阿里巴巴（9988）以及美團（3690）等股價一直向下，因此相關ELN的投資者便要在相對的高位「接貨」，而且接貨的股票數目規模未必「人人食得起」。

由於不少基金以及ELN涉及ATMXJ股份，因此只要投資環境出現大幅轉變（尤其是自從2021年2月起），這類型去槓桿化（De-Leveraging）以及ELN接貨情況應該會削弱了ATMXJ的市場投資購買力。換句說話，大家在判斷被ATMXJ左右的指數是否已見了大底，還是要考慮這些流動性因素。