蘋果公司「九陽神功」護體 納指有望更上一層樓｜伽羅華

美股連升第二周，隨着俄羅斯宣布放棄進攻烏克蘭全境，只集中進攻烏東的頓巴斯，意味俄國正為與烏和談尋求較體面的下台階，而且現時距離5月美國議息尚有個半月，市場暫時對聯儲局的鷹派成員言論有選擇性漠視，預期至5月初三大指數仍會反覆向上。其中，科技龍頭股蘋果公司股價連升9日，納指更可能上試14,500點水平。

全周計，道指周五收報34,861點，微升0.3%，納指延續上周強勢，收報14,169點，升近2%，標指收報4,543點，升1.8%。

美股大盤主要看蘋果公司、微軟、亞馬遜、Alphabet（Google母企）及Tesla等權重股的股價表現，近期納指表現能夠一騎絕塵，當中蘋果公司居功不少。

自3月16日聯儲局宣布有序加息4分1厘後，市場預期聯儲局在應對高通脹及經濟復甦上作出平衡，不會採取極端的緊縮政策，投資市場氛圍有所改善。納指從3月14日的低位12,581點至今已累升12.6%，蘋果公司股價於當日低見150.62美元，僅稍高於250天均線（年線）的支持位，之後報復式反彈，至上周五以9陽神功的勢態高收於174.72美元，期內累升16%，市值達2.85萬億美元，距離收市歷史高位182.01美元僅僅低4%。

蘋果公司有傳計劃推出按月支付的硬件訂閱服務。（資料圖片 / 張浩維攝）

蘋果傳推硬件訂閱服務 5月初有望破頂

9連陽代表股價連升9日，而每日收市價均高於開市價，連續陽線反彈一般是股價見底的訊號，因為在熊市很難出現龍頭股連續陽線向上，由於連開9舖大的氛圍可能吸引更多投資者入市，不排除莊家會連番震倉讓股價回調再推高，意味每次回調都是買入的良機。

蘋果公司股價強勢反彈，本身也有良好基本面支持。據彭博報道，蘋果公司於今年底將為iPhone和其他硬件推出按月支付的訂閱服務，變相將購買轉為租賃，包括iPhone升級計劃，並可以用Apple Card購買。

以往訂閱服務通常應用於軟件方面，在硬件引入訂閱方式屬較新穎的概念，可能吸引一些精打細算的消費者參與，由於iPhone升級計劃將其與保修和免費升級捆綁在一起，或者帶動蘋果公司服務業務的收入，2021年財年這分部收入為684億美元，增長27%，同期iPhone銷售收入為1920億美元，按年增長39%。

另外，今年蘋果公司將焦點集中在配備新Apple Silicon「M2晶片」的Mac產品上，由於第一代自家開發的M1晶片已先聲奪人，預計搭載M2晶片的Mac機將對搭載Intel高端晶片的PC造成衝擊，利好蘋果公司中短期的股價表現，以最新股價計，其預測市盈率為28.38倍，只要俄烏戰局繼續走向收官階段，5月初前仍有破頂機會。

圖為Tesla在加州的工廠俯視圖。（Getty）

Tesla如脫韁野馬 兩次穿年線仍反彈逾三成二

至於Tesla股價表現，與蘋果公司的完全是兩碼子事，更像一頭脫韁野馬，當你對它感到絕望，它可以漲瘋了，對它有憧憬時，往往暴跌至不知人間何世，稍為不堅定的投資者便會被震出九宵雲外。

今年以來Tesla連續兩次跌穿年線，第一次是俄羅斯入侵烏克蘭的2月24日前夕，股價低收764.04美元，第二次是聯儲局議息會議前夕的3月14日，股價低見766.37美元，自當日起Tesla股價出現8連陽，截至上周四高收1,013.92美元已累升逾32%，至周五收報1,010.64美元。

支撐Tesla股價的消息主要是其產能擴展計劃的落實，市場對公司的Model 3及Y的需求完全沒問題，至於4680電池的量產進度，以及新車款如越野車CyberTruck及半掛式貨車Semi何時推出市場，對現價只是錦上添花的作用。要留意的是，Tesla的預期市盈率為94.78倍，屬偏貴水平，現價入市要對莊家震倉有心理準備，不要隨便高槓桿操作。

大家可能奇怪，俄烏戰事現時仍處於膠著，紐約及布蘭特期油分別處於每桶112.6美元及120.65美元的高位，10年美債孳息更高見2.5厘，由債市暴跌已反映避險氣氛濃烈，近期美股這一波反彈，基本上由散戶帶動，機構性投資者尚未充份參與，由於加息期臨近，債市遭到無情洗倉，部分資金為對沖通脹流入科技龍頭股，但當5月中議息會真的加息半厘時，市場便會憧憬6月加息半厘的機會增加，這將打破資金流入科技股的慣性，屆時美股、特別是納指說不定出現較大的回調。

利率期貨顯示，5月加息半厘機會約七成。（資料圖片）

利率期貨顯示 5月加息半厘機會近七成

根據芝加哥商交所的FedWatch網頁顯示，5月加息25點子的機會率為31.7%，加息半厘的為68.3%。摩根士丹利預期5月及6月均加息半厘外，聯儲局於5月議息會上還會宣布縮表計劃。

在俄烏戰爭爆發前，持續的高通脹已令聯儲局的貨幣政策有轉鷹的壓力，華爾街大行亦開始今年股市展望不如去年底樂觀，如今大行普遍將對標指的目標價調低至5,000點關以下，花旗及高盛將標指目標價同樣降至4,700點，巴克萊看法最悲觀，目標價看4,500點。

值得一提的美銀的逆向指標，這個指標與股神巴菲特的名言「別人貪婪時恐懼，別人恐懼時貪婪」有異曲同工之妙，自2013年以來，該指標已經出現了八個這樣的逆向「買入信號」，最後一次發生在2020年3月。美銀指在買入信號後的12周內，全球股市上漲了8%，而這個信號自今年3月13日（即美銀對上一次基金經理調查之日）以來，標指已累升9%，這是否意味標指短線已升到位。

以Hartnett為首的美銀分析團隊於是警告，今年投資者將承受通脹、利率和經濟增長的衝擊，從而在第二季度出現「強勁的拋售機會」，標指有可能在季內跌破4,000點，順帶一提，這不是投資建議。