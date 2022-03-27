滙豐推抗疫物資緊急支援計劃　料13.4萬人受惠

滙豐銀行慈善基金宣布推出「抗疫物資緊急支援計劃」，期望為600家安老及殘疾院舍配備足夠醫療和隔離設備，並聘請臨時員工確保長者和傷健人士獲得適切的照顧。計劃亦涵蓋行動不便的居家長者和傷健人士，估計合共超過13.4萬人受惠。

香港上海滙豐銀行有限公司兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝表示，第五波疫情期間，數以百計的院舍出現確診個案。當務之急，除了接種疫苗，亦需要提升院舍的衞生和防疫水平，更全面保障長者和傷健人士的健康。他又感謝多家社福機構，各施各法幫助社會上有需要的人士，助他們渡過難關。

「抗疫物資緊急支援計劃」由香港社會服務聯會負責營運，透過主動了解院舍的需要，協助他們聘請臨時人手，並添置包括流動空氣淨化機、氧氣機、快速抗原檢測包等醫療用品，以及清潔和配藥等專業服務。

今年2月，滙豐銀行慈善基金宣布捐出1億元抗疫，先後推出「香港紅十字會抗疫同行熱線」及「疫苗易」家居接種計劃，「抗疫物資緊急支援計劃」屬於是次捐款的第三個項目。

至於「疫苗易」家居接種計劃至今已募集超過200名醫生、400名護士及400名關懷大使，由他們組成的外展隊，於3月21日起探訪全港多區，希望未來數個月為超過一萬名長者和傷健人士，完成接種三針新冠疫苗。