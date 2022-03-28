疫情｜新世界捐贈配對平台　各界響應支持　馬時亨、郭富城等都撐

第五波疫情已持續兩個月，基層對抗疫物資需求仍殷切，新世界發展因而於本月中，成立全港首個大型捐贈配對網上平台「Share for Good 愛互送」，把捐助者與非牟利機構配對，讓物資更精準、高效贈予有需要人士。平台運作已近兩周，繼續獲得各界熱烈響應捐輸。

新世界表示，繼影帝郭富城、「四眼cue后」吳安儀等參與捐贈後，不少政商界名人都鼎力支持，包括前財經事務及庫務局局長馬時亨、港區全國政協委員高永文醫生、港區全國政協委員兼立法會議員陳仲尼等，捐贈快速抗原檢測包、面罩、消毒搓手液等予多間非牟利機構。

其中，前高官馬時亨捐贈5,000個面罩，他稱︰「面罩護己護人，願香港早日走出疫境。」而敘福樓集團主席及行政總裁黃傑龍亦捐出逾3,000個面罩及血氧計，並勉勵港人「疫情總會過去，唔好輕視但又唔好太驚。」

其他捐贈的名人還包括港區全國政協委員鄧竟成、全國青聯副主席梁宏正、足總主席貝鈞奇、香港體育學院主席林大輝、中大醫學院院長陳家亮教授、前鮮魚行學校校長梁紀昌、教育家朱子穎、萬通集團董事總經理羅詠詩、祥益地產總裁汪敦敬、作家蔡瀾、著名桌球手傅家俊、著名風水師「七師傅」等。

「愛互送」把34間非牟利機構的物資需求載列於平台，讓公眾可直接捐贈物資，或向合作伙伴仁濟醫院捐款代購物資予受惠機構，轉贈至有需要人士，希望首階段可為34間非牟利機構，籌募共約400萬件物資。