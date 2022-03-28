債市｜油價上揚　美國能源類垃圾級債與美國國債淨息差收窄

據《第一財經》周一（28日）報道，根據洲際交易所的數據，能源企業發行的垃圾債相對於美國國債的利差，已從此前的逾4個百分點收窄至3.65個百分點。

過去近一個月，烏克蘭局勢給本以因供應短缺而上漲的全球能源價格「再添一把火」。美股能源股一騎絕塵，持續領漲標普500指數。而在債市，能源類垃圾債也受到更多投資者的歡迎。

根據洲際交易所（ICE）的數據，能源企業發行的垃圾債相對於美國國債的利差，即投資者持有風險更大的能源企業垃圾債額外收益已從此前的逾4個百分點收窄至3.65個百分點。這使得能源類垃圾債的利差降至垃圾債市場整體利差之下，為2014年美國能源行業危機以來的首次。

此前，美國頁岩油產量激增導致供應過剩，全球經濟增長放緩又導致需求減弱，使得油價在2014年中至2016年初出現暴跌，並因此引發了一波美國能源勘探和生產企業的違約潮，其中的許多企業不得不通過在垃圾債市場上融資來為鑽探提供資金。2016年，能源類垃圾債的利差比整體垃圾債利差高出約11個百分點。在2020年3月拋售最嚴重時，能源類垃圾債的利差平均比整體垃圾債利差甚至高出約12個百分點。

國際油價為主的能源價格飆升被認為是市場轉變的主要原因。上周，WTI原油期貨收於113.90美元/桶，全周累計上漲10.5%。布倫特原油期貨收於120.65美元/桶，全周累計上漲11.78%。即使不算2020年疫情期間的最低點（低於20美元），從2020年下半年40美元/桶左右的油價開始計算，目前油價漲幅也已接近200%。

除了能源價格近期的猛漲外，東方匯理的高收益投資組合經理莫納甘（Ken Monaghan）稱，能源企業更為嚴格的財政紀律也助推了這種轉變。「能源企業的行為模式已經改變。目前，能源公司正在努力償還債務，而不是抱有當初的『拼命鑽油』的心態。」他稱。

莫納甘還預計，一些能源企業債券很快就能從垃圾級別重新升級到投資級，比如，像西方石油（Occidental Petroleum）這樣的企業本來就是在疫情期間從投資級被調降的，預計這類債券稍後將重新被調升。

摩根大通也預計，截至2023年，將有價值680億美元的美國能源企業債從垃圾級升級為投資級，從而使能源行業成為華爾街銀行債券投資「新星名單」最大的來源。