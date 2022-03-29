烏克蘭局勢｜俄羅斯推動「盧布結算」　盧布對美元曾升破90

俄羅斯盧布兑美元於周一（28日）轉強，兌美元漲穿90盧布關口，創3月1日以來新高。至周二（29日）亞洲交易時後段早上，美元兑俄羅斯盧布盤中快速上漲，漲幅1.32%，截止早上7時左右，報95.75。

據《每日經濟新聞》報道，克里姆林宮表示，俄總統普京要求政府、中央銀行和俄天然氣工業股份公司在31日前就向「不友好國家」供應天然氣改用盧布結算一事提交報告。

俄羅斯總統普京此前宣佈，要求「不友好國家」今後只能以盧布支付進口天然氣的費用。由此，有進口需求的國家將不得不購買盧布。

普京23日與俄羅斯政府成員舉行視頻會議時說，一些西方國家過去幾周做出凍結俄羅斯資產的非法決定，俄方向歐盟成員國、美國供應商品時再用美元、歐元等貨幣結算已經毫無意義。俄方將在最短時間內實施綜合措施，首先是向對俄「不友好」國家和地區供應天然氣時改用盧布結算。

「當然，俄羅斯將繼續按照先前所簽合同規定的數量和價格供應天然氣，」普京說，「變化只涉及支付貨幣。」

據《路透》報道，早前俄羅斯將對「不友好」國家和地區出口的天然氣改用盧布結算的消息發布後，盧布對美元匯率當天一度躍升至三周來最高點，最終收報97.7盧布兑換1美元。

或須向俄央行買盧布

俄聯邦國家能源安全基金創始人、俄聯邦政府財政金融大學應用政治學系主任西蒙諾夫表示，以盧布結算一方面可以降低供應天然氣時獲取美元或歐元收益的賬户被凍結的風險，另一方面則可以加速「去美元化」進程。

德國《明鏡》周刊援引德國經濟學家的話稱，為了支付天然氣相關費用，歐洲將不得不從俄羅斯中央銀行購買盧布，而該銀行本月早些時候被列入歐盟制裁名單。俄方的決定間接迫使歐洲要繞過自己的制裁，考慮到俄羅斯天然氣對歐盟成員國的重要性，俄方的天然氣「盧布結算令」將給西方造成巨大壓力，實際上也將使西方制裁變得荒謬可笑。

俄羅斯是石油和天然氣主要出口國，歐盟進口天然氣的約40%和進口原油的約30%來自俄羅斯。