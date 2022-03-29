洪灝：中概股除牌只是時間問題　股價或進入退市回歸狀態

因應中概股審計的問題，中美雙方陷入談判階段，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）上周四（24日）發表聲明表示，有關和中國達成協議避免數百家中概股公司被除牌的揣測並「不成熟」，完全取得審計底稿這一點「不容談判」。

交銀國際董事總經理、研究部主管及首席中國策略師洪灝發表評論，指中概股的超賣反彈之勢遇滯，對於在美上市的中概股，中美之間似乎存在著不可調和的分歧。在美國要求中概股全面披露其與有關部門的關聯之際，中國卻加強對於系統性重要公司的控制。因此，對於在美上市的中概股來說，最好和最差情景的唯一區別，可能只是從美國退市的時間問題，而非避免除牌。

中概股價格或進入退市回歸狀態

洪灝指出，如果這些公司終將難逃退市的宿命，那麼它們現在的交易定價就應把它們當作已經退市回歸的狀態，並對2024年這一退市的關鍵節點計入兩到三年的時間價值差別，可以用長期追蹤中概股的納斯達克中國金龍指數（HXC）為例。

他又指，現階段HXC指數的市淨率約為1.7倍，比2009年2月底和2011年9月約1.3倍的最低值超出30%。假設資金成本為每年10%，那麼目前相對於1.3倍的歷史最低市淨率的30%溢價，似乎可以看作是對於兩到三年後最終退市的時間價值調整。

洪灝認為，目前，它們的市淨率仍比2008年金融危機和2011年美國主權信用評級歷史性下調時的最低水平1.3倍要高出30%。再者，中國市場亦出現了自2020年3月疫情全面爆發以來最大規模的資本外流，市場信心遭受重挫，這將繼續拖累股市表現。